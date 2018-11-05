البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات بفعل مشتريات المصريين

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.46% ، حيث وصل إلى مستوى 13231 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.59% ، حيث وصل إلى مستوى 2114 نقطة ، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.24% ، ووصل إلى مستوى 12731 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.17% ووصل إلى مستوى 683 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ووصل إلى مستوى 1712 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ووصل إلى مستوى 470 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس بداية الأسبوع أمس الأحد ، على تراجع جماعي في مؤشراتها.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسات تداول أمس الأحد على تراجع بسيط ، حيث أغلق عند مستوى 13.170 نقطة وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» ، أنه رغم الأداء الضعيف للأسهم القيادية ، لكن الشركة تعتقد أن المؤشر قد يمر بمرحلة عرضية قصيرة المدى قد تنتهى إلى صعود ، بينما يعتبر مستوى 12.950 نقطة هو الدعم الأقرب للمؤشر ، ولمستوى إيقاف الخسارة.