البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات بفعل مشتريات المصريين

منذ 47 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات بفعل مشتريات المصريين
سوق المال المصري

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين ، الموافق 5 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.46% ، حيث وصل إلى مستوى 13231 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.59% ، حيث وصل إلى مستوى 2114 نقطة ، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.24% ، ووصل إلى مستوى 12731 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» ، فارتفع هو الآخر بنسبة 0.17% ووصل إلى مستوى 683 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ووصل إلى مستوى 1712 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ووصل إلى مستوى 470 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات اليوم الإثنين ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس بداية الأسبوع أمس الأحد ، على تراجع جماعي في مؤشراتها.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسات تداول أمس الأحد على تراجع بسيط ، حيث أغلق عند مستوى 13.170 نقطة وسط أحجام تداول أقل من متوسطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» ، أنه رغم الأداء الضعيف للأسهم القيادية ، لكن الشركة تعتقد أن المؤشر قد يمر بمرحلة عرضية قصيرة المدى قد تنتهى إلى صعود ، بينما يعتبر مستوى 12.950 نقطة هو الدعم الأقرب للمؤشر ، ولمستوى إيقاف الخسارة.