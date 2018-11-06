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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح كراسات شروط وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي في مكاتب البريد المصرية على أن يتم البدء في حجز الوحدات السكنية من السابع من شهر نوفمبر الجاري 2018 وحتى يوم الخامس عشر منه، ويقدم لكم موقع مصر 365 عشرة معلومات هامة عن الشروط ومواصفات الوحدات السكنية المطروحة، و المدن المطروح بها الوحدات وموعد تقديم استمارة الحجز لكافة الفئات الراغبة في الحصول على الوحدات السكنية .

10 معلومات هامة عن الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي

بعد طرح كراسات شروط الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي في مكاتب البريد تم تعديل مواعيد عمل مكاتب البريد التي تمثل أكثر من مائة وستين مكتب بريد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لتبدأ من تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى تمام الساعة العاشرة مساءً. تم تحديد عدد 160 مكتب بريد بيع كراسات شروط الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي. أعلن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي عن تخصيص يوم السابع من شهر نوفمبر الجاري وحتى يوم الرابع عشر منه من أجل تقديم استمارة الحجز للمواطنين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وتم تخصيص يوم الخامس عشر إلى يوم الخامس عشر لجميع المواطنين بما فيهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. لا يتم تخصيص الوحدات السكنية بأسبقية الحق. يتضمن الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ستين ألف وحدة سكنية في المدن التالية “مدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة السادات، ومدينة الغردقة، ومدينة أكتوبر الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة المنيا الجديدة، ومدينة حدائق أكتوبر”. الأوراق المطلوبة لحجز الوحدات السكنية بالإعلان العاشر هي صورة الرقم القومي للراغب في حجز الوحدة السكنية، وتكون سارية، في حالة كان متزوجاً تتضمن الأوراق صورة بطاقة الزوجة، إلى جانب مفردات المرتب لكل من الزوج والزوجة في حالة عمل الزوجة، وتقديم قسيمة الزواج، وفي حالة وجود أطفال يتم تقديم شهادات ميلاد الأطفال. شروط حجز الإعلان العاشر، وهي: “ألا يقل سن الراغب في حجز الوحدة السكنية عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 عاما، لا يحق للمتقدم الزوجة أو الزوج التقدم لأكثر من وحدة سكنية، لا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لكل من الزوج أو الزوجة أو أحد أطفالهم، إلا يكون المتقدم من الأسرة قد استفاد من قرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان، وأن يكون الحاجز من أبناء المحافظة المطروح بها الوحدة السكنية أو مقيم فيها أو مرتبط بها بسبب عمل أو غير ذلك، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد بالسداد بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عاماً”. يحق للمطلقات والأرامل التقدم للحصول على الوحدات السكنية للإعلان العاشر مع تقديم مجموعة من الأوراق ومنها: “صورة الرقم القومي سارية، بيان المعاش إن وجد، وتقدم شهادة الوفاة أو قسيمة الطلاق، تقديم صورة عقد الإيجار، وتقديم شهادات ميلاد الأطفال، وعلى المطلقة التي تتقاضى نفقة لابد من إحضار مستند من الشؤون الاجتماعية أو بنك ناصر يثبت هذا”. مواصفات الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي هي عبارة عن نموذجين، النموذج الأول تسعين متر مربع وهي عبارة عن ثلاثة غرف وصالة بسعر مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه، والنموذج الثاني خمسة وسبعون متراً وهي عبارة عن غرفتين وصالة بسعر مائة وخمسة وثمانين ألف جنيه. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن وسيلة التواصل مع المواطنين عن طريق تخصيص أرقام خدمة العملاء وهي الاتصال من أي محمول على الرقم التالي “090071117” أو الإتصال على الرقم الأرضي “1188، 5777” من تمام الساعة الـ 9 صباحاً وحتى تمام الساعة 9 مساءً طول أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة.

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