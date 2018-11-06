البورصة تواصل مكاسبها في منتصف التعاملات بفعل مشتريات المصريين

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة منتصف الأسبوع ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين وأجانب ، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.94% ووصل إلى مستوى 13359 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.64% ووصل إلى مستوى 2152 نقطة ، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.43% ووصل إلى مستوى 12902 نقطة.

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أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 0.42% ووصل إلى مستوى 684 نقطة ، وكذلك زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ووصل إلى مستوى 1718 نقطة، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ووصل إلى مستوى 468 نقطة.

وافتتحت البورصة المصرية جلسة تعاملات منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة ، وذلك بعد أن أغلقت جلسة أمس على ارتفاع جماعي في المؤشرات أيضا.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى جلسة تداول أمس باللون الأخضر ، وأغلق عند مستوى 13.234 نقطة ، وسط أحجام تداول أعلى من متوسطة ، وقوى شرائية واضحة في الأسهم الصغيرة ، ما أثر بشكل إيجابي على باقي الأسهم ، حتى بدأت الشركات القيادية الاستجابة للقوى الشرائية ولو بشكل طفيف.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، أوضحت «مباشر» ، أنه حدثت انتعاشة واضحة في قطاع العقارات في نهاية المطاف ، وكذلك أغلق المؤشر فوق خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في سبتمبر للجلسة الثانية على التوالي ، لكنه لا يزال يفتقر إلى أحجام التداول ، كما توقعت الشركة وصول اﻟﻤﺆﺷﺮ الرئيسي للبورصة إﻟﻰ مستوى 13.500 نقطة ، وأن اﻻﺧﺘﺮاق اﻟﻨﺎﺟﺢ لهذا اﻟﻤﺴﺘﻮى قد ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ 14.000 نقطة ، في الوقت ذاته أصبح 12.950 مستوى وقف الخسارة.