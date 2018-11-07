شركة «فورى بلس» تتعاقد مع 13 بنكًا لتقديم خدمات مصرفية بالوكالة

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أعلن مصدر مسئول بشركة «فورى بلس»، اليوم الأربعاء، الموافق 7 نوفمبر، أن الشركة فى إطار استعداداتها لتقديم الخدمات المصرفية بالوكالة، تعاقدت مع 13 بنكا ، بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزى، والمتوقع أن يتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.

وكشف المصدر أن الشركة أتمت تعاقدها مع البنوك الأتية: البنك التجارى الدولى ومصر والأهلى والتعمير والإسكان والمؤسسة المصرفية والقاهرة والإسكندرية والمشرق والأهلى الكويتى و«بلوم» وكريدى أجريكول وأبوظبى الإسلامى وعوده .

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وتعد «فورى بلس» شركة مملوكة لشركة «فورى» للدفع الإلكترونى وبنكى التجارى الدولى ومصر وشركة «ACIS» وستكون أول وكيل للخدمات المصرفية فى مصر، بخلاف شركات المحمول التى تعمل كوكيل للبنوك فيما يتعلق بخدمات المحفظة الذكية .

وأوضح المصدر أن الهدف من هذه التعاقدات السالفة الذكر، هو تقديم بعض الخدمات للمواطنين، ولكن ليس من بينها خدمة السحب والإيداع لكنها تتيح سداد القروض وخدمات المحفظة الإلكترونية، وسداد أقساط الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن البنوك التى تتعاقد تحدد نوعية الخدمات التى تريد مشاركتها مع «فورى بلس ».

ولفت المصدر إلى أنه في حالة الحصول على ترخيص من البنك المركزى، سيكون بمقدور شركة «فورى بلس» تقديم خدمات السحب واستهداف شرائح جديدة من المواطنين للدخول ضمن المنظومة البنكية، لافتًا إلى أن التوسع فى نشاط الوكلاء ينعكس بشكل مباشر وإيجابى على خطة الدولة لتعميم الشمول المالى .

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يصدر البنك المركزي خلال الفترة المقبلة تعليمات خاصة بتقديم الخدمات المصرفية عبر الوكلاء أمثال شركة«فورى بلس» وغيرها، والتى ستساعد فى زيادة نسبة الشمول المالى، على أن تتضمن تعليمات تتيح للوكلاء التوسع فى الخدمات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التعرف على هوية العميل والسحب والإيداع بحدود معينة.

وسوف تتيح تلك التعليمات الجديدة، الشروط الواجبة لتسطتيع شركات الدفع تلك من التقدم إلى البنك المركزى للحصول على رخصة وكيل خدمات مصرفية لكل البنوك التى تتعاقد معها، بجانب الهيئة القومية للبريد عبر كل فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

وقد كشفف المصدر أن «فورى بلس» كانت قد تقدمت بالفعل للحصول على رخصة ولايزال الأمر فى إطار الدراسة .