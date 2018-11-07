تعرف على أسعار الخضراوات في أسواق الجملة اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018.. استقرار في البطاطس والطماطم

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استقرت أسعار الخضراوات في أسواق الجملة ، اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، حيث سجل كيلو البطاطس نحو 7 جنيهات في أسواق الجملة.

ويقدم موقع «مصر 365» ، قائمة بأسعار الخضراوات في أسواق الجملة ، وهي كما يلي:

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تراوح سعر كيلو الطماطم ، من 4 جنيهات حتى 6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس ، بين 5 جنيهات حتى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل ، من 3.5 جنيه حتى 5 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية 15 جنيها.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ، من 3 جنيهات حتى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الجزر ، من 3 جنيهات حتى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان ، من 12 جنيها حتى 18 جنيها.

تراوح سعر كيلو الباذنجان ، من 2 جنيه حتى 4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة ، من 5 جنيهات حتى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا ، من 5 جنيهات حتى 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو الملوخية 2.5 جنيه.

سجل سعر كيلو القلقاس 4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البسلة ، من 10 جنيهات حتى 14 جنيها.