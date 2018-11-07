تعرف على أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018

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تشهد أسواق اللحوم البلدي في مصر حالة من الركود في حركة البيع والشراء ، وذلك رغم استقرار أسعار اللحوم في الأسواق ، حيث وصل سعر كيلو اللحم اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، إلى 100 جنيه.

ويقدم موقع «مصر 365» ، قائمة بأسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء ، وهي كما يلي:

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ترواح سعر كيلو الكندوز ، من 140 جنيها حتى 150 جنيها.

تراوح سعر كيلو الضاني ، من 150 جنيها حتى 160 جنيها.

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ، بين 100 جنيه حتى 110 جنيهات

سجل سعر كيلو اللحم الجاموسي 130 جنيها.