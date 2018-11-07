تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018

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شهد سوق صرف العملات الأجنبية ، استقرارا أمام الجنيه ، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري ، نحو 17.8508 جنيه للشراء ، و17.9756 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري ، سجل متوسط سعر اليورو نحو 20.3645 جنيه للشراء ، و20.5073 جنيه للبيع ، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.3246 جنيه للشراء ، و23.4957 جنيه للبيع ، وكذلك سجل سعر الفرنك السويسري نحو 17.9337 جنيه للشراء ، و18.0328 جنيه للبيع.

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