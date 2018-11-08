البورصة تفتتح جلسة اليوم على ارتفاع جماعي في المؤشرات

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افتتحت البورصة المصرية ، جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.47% ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.33% ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» فقفز بنسبة 0.33%.

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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.05% ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12%.

شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، ذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس على ارتفاع جماعي في المؤشرات ، حيث أغلق عند أعلى مستوى 13.600 نقطة ، وهو حاليا بصدد الاتجاه لاختبار مستويات المقاومة 13.850 – 14.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، توقعت «مباشر» أن يوقف هذا المستوى المؤشر قليلا ، ناصحة في الوقت ذاته بجني الأرباح ، كي يتمكن المؤشر من تخطي هذه المقاومة.