تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن يوم الأربعاء المقبل سوف يكون آخر موعد لتقديم المستندات وسداد مبلغ جديدة الحجز ، لوحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، بالنسبة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس صندوق التمويل في وزارة الإسكان ، مي عبد الحميد ، قالت إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، طرحت 60 ألف وحدة سكنية جديدة كمرحلة أولى ، يتم تسليمها بعد 30 شهرا ، وذلك في مدن «أكتوبر الجديدة ، حدائق أكتوبر ، العبور الجديدة ، السادات ، الغردقة ، بدر ، العاشر من رمضان ، والمنيا الجديدة» ، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترا مربعا ، بسعر 185 ألف جنيه ، و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا ، بسعر 225 ألف جنيه ، فضلا عن وديعة الصيانة ، التي تمثل 5% من قيمة الوحدة.

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وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، أن الصندوق يتابع موقف شراء الكراسات أولاً بأول ، حيث تم بيع نحو 10 آلاف كراسة في أول أيام الطرح أمس الأربعاء ، وذلك بمعدل 20 عملية في الدقيقة الواحدة ، عن طريق 160 مكتب بريد مميكن على مستوى المحافظات المطروح بها الوحدات السكنية ، حيث يبدأ العمل بها من الساعة الثامنة صباحا ، حتى الساعة الثالثة عصرا ، ومن الساعة الثامنة صباحا ، حتى الساعة السادسة مساء في بعض المكاتب.

ولفتت مي عبد الحميد ، إلى إتاحة بيع الكراسات طوال فترة الإعلان ، المقرر أن تنتهي منتصف ديسمبر المقبل ، موضحة أنه لا يوجد أسبقية ، سواء في شراء كراسة الشروط أو حجز الوحدات المطروحة ، الذي يكون خطوة تالية على الموقع الإلكتروني.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: «على من يرغب في مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة ، الاتصال على أرقام الهواتف الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق ، وهي 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء ، طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة».