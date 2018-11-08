تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 3 ساعات أخبار الاقتصاد
تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة
حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الحر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن يوم الأربعاء المقبل سوف يكون آخر موعد لتقديم المستندات وسداد مبلغ جديدة الحجز ، لوحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، بالنسبة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس صندوق التمويل في وزارة الإسكان ، مي عبد الحميد ، قالت إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، طرحت 60 ألف وحدة سكنية جديدة كمرحلة أولى ، يتم تسليمها بعد 30 شهرا ، وذلك في مدن «أكتوبر الجديدة ، حدائق أكتوبر ، العبور الجديدة ، السادات ، الغردقة ، بدر ، العاشر من رمضان ، والمنيا الجديدة» ، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترا مربعا ، بسعر 185 ألف جنيه ، و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا ، بسعر 225 ألف جنيه ، فضلا عن وديعة الصيانة ، التي تمثل 5% من قيمة الوحدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، أن الصندوق يتابع موقف شراء الكراسات أولاً بأول ، حيث تم بيع نحو 10 آلاف كراسة في أول أيام الطرح أمس الأربعاء ، وذلك بمعدل 20 عملية في الدقيقة الواحدة ، عن طريق 160 مكتب بريد مميكن على مستوى المحافظات المطروح بها الوحدات السكنية ، حيث يبدأ العمل بها من الساعة الثامنة صباحا ، حتى الساعة الثالثة عصرا ، ومن الساعة الثامنة صباحا ، حتى الساعة السادسة مساء في بعض المكاتب.

ولفتت مي عبد الحميد ، إلى إتاحة بيع الكراسات طوال فترة الإعلان ، المقرر أن تنتهي منتصف ديسمبر المقبل ، موضحة أنه لا يوجد أسبقية ، سواء في شراء كراسة الشروط أو حجز الوحدات المطروحة ، الذي يكون خطوة تالية على الموقع الإلكتروني.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: «على من يرغب في مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة ، الاتصال على أرقام الهواتف الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق ، وهي 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء ، طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة».