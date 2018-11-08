مشتريات الأجانب تواصل الصعود بمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.63% ، حيث وصل إلى مستوى 13702 نقطة ، وكذلك صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.18% ، حيث وصل إلى مستوى 2198 نقطة ، أما مؤشر «إيجي إكس 20» ، فصعد هو الآخر بنسبة 0.39% ، ووصل إلى مستوى 13370 نقطة.

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وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.03% ، حيث وصل إلى مستوى 691 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ، ووصل إلى مستوى 1738 نقطة ، بينما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.43% ، ووصل إلى مستوى 472 نقطة.

وكانت البورصة المصرية افتتحت جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الخميس ، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة.

ذكرت شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس على ارتفاع جماعي في المؤشرات ، حيث أغلق عند أعلى مستوى 13.600 نقطة ، وهو حاليا بصدد الاتجاه لاختبار مستويات المقاومة 13.850 – 14.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، توقعت «مباشر» أن يوقف هذا المستوى المؤشر قليلا ، ناصحة في الوقت ذاته بجني الأرباح ، كي يتمكن المؤشر من تخطي هذه المقاومة.