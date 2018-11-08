البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي.. وزيادة رأس المال 3.5 مليون جنيه

منذ 13 دقيقة أخبار الاقتصاد
البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي.. وزيادة رأس المال 3.5 مليون جنيه
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، وكذلك ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 3.5 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 776.845 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 302 مليون ورقة مالية ، بقيمة 958 مليون جنيه بعد تنفيذ 30.5 ألف عملية لـ176 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين 81.65% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على 11.12% ، بينما استحوذ العرب على 7.23% ، أما المؤسسات فاستحوذت على 26.98% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 73.01%.

صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية مالت نحو البيع بقيمة 23.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.86% وأغلق عند مستوى 13732 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50” بنسبة 0.28% وأغلق عند مستوى 2200 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.73% عند مستوى 13415 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 1.55% عند مستوى 702 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.33% ، وأغلق عند مستوى 1760 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.33% ووصل إلى مستوى 471 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس ، ارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 62 شركة ، ولم تتغير مستويات 34 شركة وظلت ثابتة كما هي.

ورتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات اليوم الخميس ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ، بينما افتتحت الجلسة على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة.

ذكرت شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس على ارتفاع جماعي في المؤشرات ، حيث أغلق عند أعلى مستوى 13.600 نقطة ، وهو حاليا بصدد الاتجاه لاختبار مستويات المقاومة 13.850 – 14.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، توقعت «مباشر» أن يوقف هذا المستوى المؤشر قليلا ، ناصحة في الوقت ذاته بجني الأرباح ، كي يتمكن المؤشر من تخطي هذه المقاومة.