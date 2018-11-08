البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي.. وزيادة رأس المال 3.5 مليون جنيه

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اختتمت البورصة المصرية جلسة تعاملات نهاية الأسبوع ، اليوم الخميس الموافق 8 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، على ارتفاع جماعي في المؤشرات كافة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين مصريين ، وكذلك ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 3.5 مليار جنيه ، حيث أغلق عند مستوى 776.845 مليار جنيه.

حجم التداول على الأسهم في البورصة بلغ 302 مليون ورقة مالية ، بقيمة 958 مليون جنيه بعد تنفيذ 30.5 ألف عملية لـ176 شركة ، حيث سجلت تعاملات المصريين 81.65% ، واستحوذ الأجانب من غير العرب على 11.12% ، بينما استحوذ العرب على 7.23% ، أما المؤسسات فاستحوذت على 26.98% ، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 73.01%.

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صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية مالت نحو البيع بقيمة 23.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه ، بينما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي.

مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفع بنسبة 0.86% وأغلق عند مستوى 13732 نقطة ، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50” بنسبة 0.28% وأغلق عند مستوى 2200 نقطة ، وكذلك قفز مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.73% عند مستوى 13415 نقطة.

أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» فارتفع هو الآخر بنسبة 1.55% عند مستوى 702 نقطة ، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.33% ، وأغلق عند مستوى 1760 نقطة ، أما مؤشر بورصة النيل فصعد بنسبة 0.33% ووصل إلى مستوى 471 نقطة.

وفي ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس ، ارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة في البورصة ، بينما هوت أسهم 62 شركة ، ولم تتغير مستويات 34 شركة وظلت ثابتة كما هي.

ورتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، في منتصف تعاملات اليوم الخميس ، وذلك باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بفعل عمليات شراء من متعاملين أجانب ، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع ، بينما افتتحت الجلسة على ارتفاع جماعي في مؤشراتها كافة.

ذكرت شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية ، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، أنهى تعاملات جلسة أمس على ارتفاع جماعي في المؤشرات ، حيث أغلق عند أعلى مستوى 13.600 نقطة ، وهو حاليا بصدد الاتجاه لاختبار مستويات المقاومة 13.850 – 14.000 نقطة.

وفي تقريرها اليومي للبورصة المصرية ، توقعت «مباشر» أن يوقف هذا المستوى المؤشر قليلا ، ناصحة في الوقت ذاته بجني الأرباح ، كي يتمكن المؤشر من تخطي هذه المقاومة.