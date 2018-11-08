تصريحات وزير التجارة والصناعة حول إلغاء الجمارك علي السيارات

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أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار عن إلغاء الجمارك على السيارات من الصناعات الأوروبية اعتباراً من الأول من شهر يناير القادم لعام 2018.

وأوضح المهندس عمرو نصار أن الوزارة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للصناعات الوطنية المصرية، وجاءت تلك التصريحات عبر البرنامج الإذاعي “عربيتي” والذي يتم بثه عبر راديو مصر ويقدمه المذيع هشام الزيني.

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وأكد مقدم برنامج “عربيتي” أن وزير التجارة والصناعة أدلى بتلك التصريحات إلى ملحق السيارات التابع إلى صحيفة الأهرام، وأكد على إلغاء الجمارك على السيارات ذات الصناعة الأوروبية بداية من شهر يناير القادم لعام 2018.

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