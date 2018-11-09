أسعار الذهب تنخفض عالميا بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار

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سجلت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً صباح اليوم الجمعة 9 نوفمبر 2018، على المستوى العالمي، حيث يتجه مؤشر أسعار الذهب إلى الهبوط منذ أوائل شهر أغسطس، وفي نفس التوقيت ترتفع أسعار الدولار ارتفاعاً ملحوظاً منذ 16 شهراً، وذلك بعد قرار الاحتياطي “البنك المركزي الأمريكي” و موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية، وهذا بسبب الزيادة الشديدة في أسعار الفائدة التي ارتفعت خلال شهر ديسمبر الماضي.

وفي تمام الساعة 10:28 بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1219.5 دولار للأوقية، بعد أن وصل سعر الذهب إلى أقل مستوياته خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 12117.20 دولار للأوقية.

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وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1220.3 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار الذهب في السادس والعشرين من أكتوبر 1243.32دولار للأوقية، وهذا أعلى ما وصل إليه خلال منتصف يوليو الماضي.

كما ارتفعت أسعار الدولار إلى أعلى مستوى لها في 16 شهراً، بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة، وهذا ما يزيد من تكلفة المعدن النفيس على حائزي العملات الأخرى.

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