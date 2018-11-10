ذكرى التعويم وتحريك الأسعار وإقبال ضعيف على حلوى المولد.. الاقتصاد في أسبوع

منذ 51 دقيقة أخبار الاقتصاد
ذكرى التعويم وتحريك الأسعار وإقبال ضعيف على حلوى المولد.. الاقتصاد في أسبوع
تعويم الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي الأسبوع الماضي ، وذلك للشهر الرابع والعشرين على التوالي في نهاية شهر أكتوبر المنصرم ، موضحا أن الاحتياطي وصل إلى 44.501 مليار دولار ، وذلك بزيادة قدرها 42 مليون دولار ، مقارنة بنهاية سبتمبر المنصرم.

وكان الأسبوع الماضي شهد تراجعًا في أسعار الخضراوات والفاكهة ، وذلك بعد أن سجلت مستويات قياسية في الشهر الماضي ، بينما عاودت أسعار الأسمنت ارتفاعها إلى نحو 90 جنيهًا للطن.

وكذلك ، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الدواجن ، حيث وصلت إلى 24 جنيهًا للكيلو في المزرعة ، بينما شهدت الأسواق إقبالا ضعيفًا على حلوى المولد النبوي ، كما تغيرت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 10 بنوك عاملة في مصر ، وأيضا تغيرت أسعار صرف الدولار في البنوك بعد عامين من تعويم الجنيه ، وأطلق بنك مصر خدمة جديدة لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية.