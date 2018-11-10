ذكرى التعويم وتحريك الأسعار وإقبال ضعيف على حلوى المولد.. الاقتصاد في أسبوع

Advertisements

أعلن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي الأسبوع الماضي ، وذلك للشهر الرابع والعشرين على التوالي في نهاية شهر أكتوبر المنصرم ، موضحا أن الاحتياطي وصل إلى 44.501 مليار دولار ، وذلك بزيادة قدرها 42 مليون دولار ، مقارنة بنهاية سبتمبر المنصرم.

وكان الأسبوع الماضي شهد تراجعًا في أسعار الخضراوات والفاكهة ، وذلك بعد أن سجلت مستويات قياسية في الشهر الماضي ، بينما عاودت أسعار الأسمنت ارتفاعها إلى نحو 90 جنيهًا للطن.

Advertisements

وكذلك ، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الدواجن ، حيث وصلت إلى 24 جنيهًا للكيلو في المزرعة ، بينما شهدت الأسواق إقبالا ضعيفًا على حلوى المولد النبوي ، كما تغيرت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 10 بنوك عاملة في مصر ، وأيضا تغيرت أسعار صرف الدولار في البنوك بعد عامين من تعويم الجنيه ، وأطلق بنك مصر خدمة جديدة لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية.