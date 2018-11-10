الذهب يخسر 2% من قيمته ويفقد 16 دولارا هذا الأسبوع

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فقد المعدن الأصفر (الذهب) أكثر من 16 دولارا في تسويات الأسبوع المنصرم ، حيث تراجع لأدنى مستوى له خلال شهر ، وسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ أغسطس الماضي ، بالتزامن مع دعم الفيدرالي لمزيد من رفع معدلات الفائدة ، وبعد بيانات اقتصادية.

وهبط المعدن الأصفر بالتزامن مع صعود العملة الأمريكية (الدولار) قرب أعلى مستوى لها خلال 16 شهرا ، وذلك بعد أن أبدى الاحتياطي الفيدرالي رغبته في استمرار زيادة معدلات الفائدة بشكل تدريجي ، بعد قراره بتثبيت تكاليف الاقتراض عند مستوى يتراوح بين 2% حتى 2.25%.

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وكانت بيانات رسمية ، كشفت عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 0.6% ، خلال شهر أكتوبر المنصرم ، وهي أكبر وتيرة زيادة له خلال 6 سنوات ، كما تراجع المعدن الأصفر نحو 2% أو 24.7 دولار ، خلال 6 سنوات ، مسجلا بذلك أكبر خسائر أسبوعية منذ شهر أغسطس المنصرم.

وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% عند التسوية ، إلى 1208.60 دولار للأوقية ، وهو أدنى مستوى له منذ جلسة 10 أكتوبر الماضي ، ليفقد بذلك 16.50 دولار ، وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش ، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.3% إلى 1208.09 دولار للأوقية ، وفي الفترك ذاتها ، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة ، أمام 6 عملات رئيسية ، وذلك بنحو 0.2% عند 96.930.