تفاصيل إلغاء الجمارك على السيارات الاوروبية تطبيقا لاتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية

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صرح سفير الاتحاد الأوروبي في جمهورية مصر العربية منذ يومين عن إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية اعتباراً من الأول من شهر يناير القادم لعام 2019.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً لما تم الاتفاق عليه من اتفاقية الشراكة بين مصر وبين دول الاتحاد الأوروبي، وفي ظل تطبيق تلك الاتفاقية وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية سوف تنقل تجارة السيارة في جمهورية مصر العربية نقلة كبيرة حيث أن سوق السيارات المصري يعاني من حالة من الركود بعد تعويم الجنيه المصري بسبب ارتفاع أسعار السيارات.

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أطلقت عدد من معارض السيارات دعوة تسويقية إلى جموع المواطنين الراغبين في شراء سيارات بإن يشتروا خلال الفترة الراهنة السيارات ولو تم تطبيق إلغاء التعريفة الجمركية سوف يقومون باسترداد تلك القيمة من المعارض.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأوروبي يوم الخامس والعشرين من يوليو لعام 2001 قد اتمت توقيع اتفاقية من أجل إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينهم، وتلك الاتفاقية تنفذ فى مدة أقصاها 12 عاماً.

ومن المتعين أن يتم تخفيض قيمة 30% من قيمة الجمارك، حيث أعلن الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك “قرأنا في الصحف أن السيد وزير التجارة والصناعة أعلن عن ازالة التعريفة الجمركية على السيارات الاتحاد الأوروبي وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها خلال عام 2001 بالفعل”.

وأكد الدكتور مجدي عبدالعزيز أن الجمارك لا تطبق من خلال ما يتم التصريح به في الصحف، وجاءت تلك التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء DMC والذي يتم بثه على قناة DMC الفضائية.

وأكد “إن الجمارك تطبق من خلال قرارات صادرة من وزارة التجارة والصناعة لتخبر الجمارك بإن الشريحة الأخيرة الخاصة بالاتفاقية قد تم تجميعها العشرين في المئة السابقين الذين قد تم تأخرهم مع الشريحة الأخيرة، ويتم إزالة كافة التعريفات الجمركية عن السيارات ذات المنشأ الأوروبي”.

وأوضح أن هذا القرار لابد أن يصدر بجواب رسمي صادر من وزير التجارة والصناعة موجه إلى وزير المالية من أجل أن يتم التطبيق، ويتم دخولها حيز النفاذ باعتبار إن الجمارك هي الجهة المنفذة لكل الاتفاقيات، القرارات الصادرة”.

وأشار “إن المخاطبة الرسمية قد تأتي قد التطبيق بأسبوع واحد فقط، ولكن من المفترض أن تدخل حيز النفاذ خلال الأول من شهر يناير القادم لعام 2019، وهذا يستلزم من الجمارك فقط 48 ساعة عمل ليدرج على منظومة الجمارك”.

وأشار لو هناك سيارة يتم استيرادها من بريطانيا ثمنها مليون جنيهاً فئة التعريفة الجمركية أو الضريبة الجمركية 135% بما يعني مليون وثلاثمائة وخمسين على ثمن السيارة”، أوضح أنه إلى مدة شهر نوفمبر الجاري كان التخفيض على 70% على المليون وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه، أضاف سوف يتبقى قيمة الـ 30% وهي قيمة الشريحة الأخيرة من التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية.

وأشار مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أن معارض السيارات وأي جهة تتعامل مع مورد أو تستورد سيارات أوروبية سوف تظل تدفع ضريبة الـ 30% المتبقية، ولكن إذا تم إبلاغ مصلحة الجمارك من قبل وزير التجارة والصناعة سوف يتم التطبيق من 1 يناير 2019.

وأكد أن خلال الفترة الحالية العديد من المواطنين لا يقبلون على شراء السيارات حيث أن الجميع لديه توقعات عن إعفاء السيارات إعفاء كامل من الضريبة الجمركية والراغب في الشراء يرغب في الاستفادة بشكل كامل من تلك الإعفاءات.

وأوضح للإجابة عن سؤال هل سوف تؤثر الإعفاء بنسبة 30% الأخير من التعريفة الجمركية على السيارات أم لا؟ هذا السؤال سوف تجاوب عنه جهات أخرى غير مصلحة الجمارك، وأضاف أن السيارة بمجرد خروجها خارج الميناء مصلحة الجمارك ليس لها تدخل في سعر البيع المحلي للسيارة.

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