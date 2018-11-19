سيارات موديل 2019 سعرها أقل من 200 ألف جنيه

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يحتار الكثير عند شراء سيارة، أي الأنواع يمكن أن يختارها وما هي مواصفات كل سيارة وبعد هذا تأتي الخطوة الثانية كيف تختار سيارة بسعر اقتصادي ومواصفات جيدة.

وفي السطور التالية يعرض موقع “مصر 365” لأهم أنواع وأسعار ومواصفات 9 سيارات بدأ عدد من وكلاء العلامات التجارية في الكشف عنها موديل عام 2019، وتضم هذه المجموعة عدد من السيارات بأسعار تنافسية أقل من 200 ألف جنيه.

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لادا جرانتا 10

لادا جرانتا موديل 2019 متاحة في السوق المحلي بسعر رسمي 162.000 جنيه، وهي مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 88 حصان، يرتبط بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.



شيفرولية لانوس Lanos

شيفروليه لانوس موديل 2019 متاح في السوق المحلي بأسعار رسمية تبدأ من 168.000 جنيه، وتمتلك محركًا سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

بى واي دي F320

يبلغ سعر موديل 2019 من شيري إنفي 175.000 جنيه. وتستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي وبقوة 109 حصان وسرعة قصوى تصل إلى 175 كم/س، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

دفسك جلوري df

تتوفر سيارة دفسك جلوري بأسعار رسمية تبدأ من 182.000 جنيه، وهي مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 92 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

شيري إنفي 40

تقدم شركة الأمل للسيارات وكيل علامة بي واي دي الصينية في مصر موديل 2019 من F3 بسعر رسمي 187.000 جنيه.

السيارة الجديدة مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وسرعتها القصوى 180 كم/س.

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شانجى M50 m50

الفئة الأعلى من شانجي M50 متاحة بأسعار رسمية تبدأ من 187.000 جنيه، وتمتلك السيارة محرك سعة 1.4 لتر بقوة 102 حصان وسرعة قصوى 150 كم/س، وينقل حركته للمحارو ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

رينو لوجان 50

تعد رينو لوجان إحدى السيارات التي لاقت إقبالًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بالسوق المصري، خاصة أنها تتوفر بمواصفات وكماليات تتناسب مع الأسعار التنافسية التي تباع بها.

ويبلغ السعر الرسمي لموديل 2019 من فئة F/L المانيوال المزودة بمحرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان بسرعة قصوى 175 كم/س 190.000 جنيه.

هيونداي فيرنا30

هيونداي فيرنا موديل 2019 متاحة بأسعار رسمية تبدأ من 191.900 جنيه، وتمتلك محركًا سعة 1600 سي سي بقوة 106 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

جيلي إيمجراند 760

موديل 2019 من جيلي إيمجراند7 المزود بناقل حركة يدوي ومحرك سعة 1500 سي سي بقوة 107 حصان بسرعة قصوى 185 كم/س. تباع بسعر رسمي يبلغ 196.000 جنيه.