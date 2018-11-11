لو عايز تشتري عربية .. تعرف على 9 سيارات موديل 2019 سعرها أقل من 200 ألف جنيه

يحتار الكثير عند شراء سيارة، أي الأنواع يمكن أن يختارها وما هي مواصفات كل سيارة وبعد هذا تأتي الخطوة الثانية كيف نختار سيارة بسعر اقتصادي ومواصفات جيدة.

وفي السطور التالية يعرض موقع “مصر365” لأهم أنواع وأسعار ومواصفات 9 سيارات بدأ عدد من وكلاء العلامات التجارية في الكشف عنها موديل عام 2019، وتضم هذه المجموعة عدد من السيارات بأسعار تنافسيةأقل من 200 ألف جنيه.

Advertisements

لادا جرانتا10

لادا جرانتا موديل 2019 متاحة في السوق المحلي بسعر رسمي 162.000 جنيه، وهي مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 88 حصان، يرتبط بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات

