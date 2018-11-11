بالصور.. 7 سيارات مستعملة بأسعار لا تتجاوز 75 ألف جنيه وتنتمي لـ”الألفية الثالثة”

منذ 2 ساعتين أخبار الاقتصاد
بالصور.. 7 سيارات مستعملة بأسعار لا تتجاوز 75 ألف جنيه وتنتمي لـ”الألفية الثالثة”
سيارات مستعملة
يقبل العديد من الراغبين في اقتناء سيارات مستعملة إلا يقل تاريخ صنع تلك السيارة عن عام 2000، وذلك بسبب العديد من الأسباب الفنية والتكنولوجية الخاصة بصناعة كماليات تلك الفئة من سيارات الألفية الجديدة.

ومن الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء السيارات المستعملة والتي تشكل عائق أمام الراغب في شراء السيارات المنتجة خلال عام 2000 هي ارتفاع قيمة السيارات.

لكن هناك سبعة من فئات السيارات تنتمي إلى”الألفية الثالثة، أسعار السيارات المستعملة لتلك الفئة لا تتجاوز خمسة وسبعين ألف جنيهاً ويأتي على قائمتها سبع سيارات.

ابرز 7 سيارات لا يزيد سعرها عن 75 ألف جنيه

فيات سيينا 2001، ويبلغ متوسط سعر السيارة بمحرك 1.6 لتر، ونقل الحركة يدوي من ستين إلى سبعين ألف جنيه في سوق المستعمل.

سيارة فيات سينا

هيونداي أكسنت عام 2000، يتراوح سعرها ما بين ثمانية وستين وأربعة وسبعين ألف جنيه مزودة بمحركة 1500 سي سي، وناقل حركة يدوي.

سيارة هيونداي أكسنت

سيارة اسبيرانزا 2008 A516 ، ويبلغ سعر السيارة في سوق المستعمل ما بين 70 إلى 75 ألف جنيه مصري محركها 1600 سي سي، وناقل حركة يدوي خمس سرعات.

اسبيرانزا 2008 A516

سيارة سكودا فيليشيا كومبي 2000، يتراوح متوسط سعر السيارة في سوق المستعمل حوالي 73 ألف جنيه، بسعة محركة 1.6 لتر، وناقل يدوي 5 سرعات.

سيارة سكودا فليشيا

سيارة جيلي MK 2008 بمحركة 1500 سي سي وناقل حركة يدوي متوسط سعر السيارة في سوق المستعمل من 65 ألف جنيه إلى 74 ألف جنيه.

جيلي MK

سيارة كيا سيفيا 2002 بمحركة 1600 سي سي، وناقل حركة يدوي يتراوح سعر السيارة ما بين 59 إلى 68 ألف جنيهاً مصريا.

سيارة كيا سيفيا

سيارة فيات شاهين 2004 بمحركة 1400 سي سي، وناقل حركة يدوي 5 سرعات يتراوح سعر السيارة ما بين 58 إلى 66 ألف جنيهاً مصرياً.

سيارة شاهين 2004

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