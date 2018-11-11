بالصور.. 7 سيارات مستعملة بأسعار لا تتجاوز 75 ألف جنيه وتنتمي لـ”الألفية الثالثة”

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يقبل العديد من الراغبين في اقتناء سيارات مستعملة إلا يقل تاريخ صنع تلك السيارة عن عام 2000، وذلك بسبب العديد من الأسباب الفنية والتكنولوجية الخاصة بصناعة كماليات تلك الفئة من سيارات الألفية الجديدة.
ومن الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء السيارات المستعملة والتي تشكل عائق أمام الراغب في شراء السيارات المنتجة خلال عام 2000 هي ارتفاع قيمة السيارات.
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لكن هناك سبعة من فئات السيارات تنتمي إلى”الألفية الثالثة، أسعار السيارات المستعملة لتلك الفئة لا تتجاوز خمسة وسبعين ألف جنيهاً ويأتي على قائمتها سبع سيارات.
ابرز 7 سيارات لا يزيد سعرها عن 75 ألف جنيه
فيات سيينا 2001، ويبلغ متوسط سعر السيارة بمحرك 1.6 لتر، ونقل الحركة يدوي من ستين إلى سبعين ألف جنيه في سوق المستعمل.
سيارة فيات شاهين 2004 بمحركة 1400 سي سي، وناقل حركة يدوي 5 سرعات يتراوح سعر السيارة ما بين 58 إلى 66 ألف جنيهاً مصرياً.
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