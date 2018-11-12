بالفيديو.. حقيقة انخفاض أسعار السيارات مطلع 2019 ومدى تأثر السوق بتطبيق الإعفاء الجمركي

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تحدث المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات، عن حقيقة المعلومات التي يتم تداولها عن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية في مطلع يناير المقبل.

كان ذلك التصريح لـ نائب رئيس غرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات عبر لقاءه ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «dmc» الفضائية ، مساء امس الأحد، الموافق 11 نوفمبر، والذي أوضح فيه إن السيارات الأوروبية لن تنخفض على الإطلاق، بل يمكن أن يثبت سعرها أو يزيد قليلًا، مشيرًا إلى أن السيارات لم تنخفض أسعارها طوال السنوات الماضية بالرغم من تطبيق الاتفاقية.

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كما أوضح أن المتضررين في مصر من الإعفاء الجمركي هم مصنعي السيارات، حيث أنهم يستوردوا قطع الغيار مع تطبيق الجمارك عليها، ولم يحقق مجمعي السيارات 20% أو 30% من الأرباح.

وأضاف المهندس عبدالمنعم القاضي: «التجار هم سبب ارتفاع الأسعار، والشركات الأوروبية لم يتم تقديم أي حوافز للمصنعين، والمستفيد الوحيد من إلغاء الإعفاءات الجمركية».

جدير بالذكر أنه لا حديث في مصر هذه الأيام إلا عن انخفاض أسعار السيارات المنتظر باية من العام المقبل 2019، وفي قطاع صناعة السيارات لا حديث في هذه الأيام سوى عن الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية وتأثيرها على الأسعار، وهل ستمضي الحكومة قدمًا في تطبيقها بحلول يناير 2019، أم ستتقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل تطبيقها لحين استعداد العاملين بالقطاع والانتهاء من “استراتيجية صناعة السيارات”.

رأي المراقبون المتخصصون حول انخفاض أسعار السيارات

اختلفت أراء المراقبون حول قدرة التخفيضات الجمركية على الهبوط بأسعار السيارات سواء أوروبية المنشأ أو الآسيوية والأمريكية، ولكن الأكيد أن القرار تسبب في شل حركة البيع والشراء، حيث فضل بعض المستهلكين تأجيل قرارات الشراء لحين استقرار السوق والتأكد من عدم انخفاض الأسعار.

وتعقيبًا على ما نشر من أنباء بشأن تأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات، قال الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن وزارة التجارة والصناعة هي المعنية باتخاذ هذه القرارات، ولكنه يتوقع أن يتم إعفاء السيارات الأوروبية جمركيًا بداية من العام المقبل.

وحول إلزام الاتفاقية لمصر بإعفاء السيارات الأوروبية جمركيًا بحلول 2019، أكد عبد العزيز أن الاتفاقية لم يتم بلورتها أو الاستقرار على طريقة تنفيذها حتى هذه اللحظة، وهل ستعفي السيارات الأوروبية من الجمارك بالكامل، أم يتم تخفيض جزئي من النسبة المقررة حالياً بـ 30 %.

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وفي نفس السياق، كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” عن نمو المبيعات الإجمالية في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2018 بنسبة 31.7% مقارنة بالعام الماضي؛ أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن المبيعات تراجعت بشكل ملحوظ في أكتوبر الماضي متأثرة بالشائعات التي تتحدث عن انخفاض الأسعار في يناير.

بينما يقول السفير جمال بيومي، أمين عام الشراكة الأوروبية السابق: ” أن قرارات الإعفاء الجمركي للسيارات لن يؤثر على سعر المركبة، مضيفًا أن المستهلك لم يشعر بالتخفيضات السابقة التي وصلت إلى 90% على مدار 8 سنوات، فكيف سيشعر بتأثير الشريحة الأخيرة”.

وأكد السفير جمال بيومي، أن الحالة الوحيدة التي ستنعكس فيها التخفيضات بالإيجاب على الأسعار ستكون من خلال ضبط الوزارات المعنية وجهاز حماية المستهلك للسوق، وإلزام التجار بالكشف عن الأسعار الحقيقية.

في الوقت ذاته، توقع فيه شادي ريان، خبير بقطاع السيارات، أن تنخفض أسعار السيارات التي تزيد سعات محركاتها عن 2000 CC بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالأسعار الحالية، كما توقع أن تنخفض السيارات التي تتراوح من 1600 إلى 2000 CC بين 15 إلى 18%.

ومن ناحيته قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن التصريحات المتضاربة حول تطبيق الإعفاءات الجمركية أو تأجيلها، خلق حالة من التخبط والشلل بالسوق، وعن تأثير التخفيضات على الأسعار أكد أن الأسعار لن تتراجع بأكثر من 5% بشرط استقرار سعر النقد الأجنبي وثبات أسعار الدولار الجمركي.

ويؤكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، أن نسبة السيارات الأوروبية في الأسواق المصرية لا تتعدى 11%، ولهذا فلن يؤثر الخفض أو الإعفاء الجمركي عليها لن يؤثر بشكل كبير في الأسعار. مضيفًا أن ارتفاع أسعار العلامات التجارية الأوروبية يجعل شريحة المستهلكين لهذه النوعية من السيارات محدودة للغاية، مشيرًا إلى أن معظم السيارات الأوروبية تزيد أسعارها عن 800 ألف جنيه.

بدوره أكد المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أن أسعار السيارات لن تنخفض في يناير بالتزامن مع تطبيق الشريحة الأخيرة من الخفض الجمركي والوصول إلى الجمارك الصفرية، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى أن شركات السيارات ترفع أسعارها بشكل سنوي بنسب معينة، وبذلك يتحول التخفيض الجمركي إلى أرباح للشركات ووكلائها، وهو أمر قانوني لا يمكن مقاضاتها بسببه.

وجاء رأي عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، متفقًا مع رئيس (أميك)، حيث أكد أن ارتفاع أسعار السيارات سنويًا في بلد المنشأ وفرض الدولة المصرية رسومًا ضريبية على الواردات سيحدان بشدة من التأثير الإيجابي للإعفاءات الجمركية على الأسعار الشرائية.

وأضاف بلبع أن الاستفادة الحقيقية التي قد يشعر بها المستهلك في حال تم إقرار الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوروبية، هي شراء موديلات 2019 الأحدث بأسعار مقاربة لموديلات 2018.

محاولات لتحريك عجلة المبيعات والخروج من حالة الركود المستمرة

وسط حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات ، يحاول البعض تحريك عجلة المبيعات والخروج من حالة الركود المستمرة على مدار شهر ونصف، حيث وجه عدد من وكلاء العلامات التجارية نداءات إلى المستهلكين أكدوا فيها على أن الفترة الحالية هي الأنسب للشراء بعكس ما يتوقعه البعض، لكن هذه النداءات لم تحدث فارقًا ملموسا في المبيعات.

واتخذ فريق آخر من الوكلاء خطوات أكثر جدية لتحريك المبيعات، حيث أعلنت كل من شركة المنصور للسيارات ومجموعة جي بي غبور أوتو، عن رد فارق السعر على السيارات المباعة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ذلك في حال تغيرت الأسعار الرسمية للسيارة خلال شهر يناير 2019. ( المصدر )

بعد تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الأوربية.. تعرف علي نسب التخفيض المتوقعة تصل إلي 40%

قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات يحتاج إلى تطمينات وتصريح واضح من الجانب المصري بشأن ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش عن تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف شرباص، أنه في حالة الإعفاء الجمركي الكامل على السيارات الأوربية، مع ثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو، ستصبح نسبة التخفيض على السيارات التي تحمل محرك سعة 1.6 لتر 12 %، من ثمن السيارة في بلد المنشأ.

وأشار نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن نسبة التخفيضات على السيارات الأوربية المزودة بمحرك من 1.6 حتى 2.0 لتر ستنخفض أسعارها بنسبة 30% من بلد المنشأ.

وحول ما تعلق بالسيارات الأوروبية المزودة بمحرك كبير يتجاوز سعته 2.0 لتر، قال “شرباص” إن أسعارها ستنخفض بنسبة 40.5% من بلد المنشأ.

وأوضح شرباص أن نسبة التخفيضات المذكورة تحسب من أسعار السيارة الرسمي “من بلد المنشأ” قبل إضافة رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة.

وأكد شرباص أن جميع السيارات الأوربية التي تحمل محرك لا يتجاوز سعته 1.2 لتر لن تتأثر أسعارها بقرار الإعفاء الجمركي بداية من العام الجديد، لأنها تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل منذ عام 2016.

سفير الاتحاد الأوروبي: مصر ستخفض جمارك سياراتنا إلى صفر يناير القادم

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات ( الاوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال سوركوش إن الإعلان الرسمي فى هذا الصدد صدر اليوم في القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.

وكانت مصر والاتحـاد الأوروبي قد وقعا فى 25 يونيو 2001 ببروكسل ،اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي الي 16 سنة .