الإسكان تعلن أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع لمدينة 6 أكتوبر بترتيب الأولوية

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كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، اليوم الإثنين، الموافق 12 نوفمبر، عن بشرى سارة للسادة الحاجزين لوحدات سكنية بمدينة السادس من أكتوبر للإعلان التاسع ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.

حيث نٌشر صباح اليوم على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التمويل العقاري، أسماء الحاجزين داخل وخارج الأولوية – وفقاً للأولويات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء – وهي على هذا الرابط: (www.mff.gov.eg).

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للحاجزين فقط.. لمعرفة أسماء الحاجزين حسب الأولوية اضغط هنا

وأوضحت مى عبد الحميد، أن إجمالى عدد الحاجزين الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر للإعلان التاسع، ولم يقوموا باسترداد مُقدم جدية الحجز بلغ حتـى تاريخه 45840 مواطنا مُقابل عدد 23300 وحدة سكنية مُتوافرة، حيث تم الانتهاء من إجراء ترتيب الأولويات المعلن عنها للمواطنين وفقاً للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

وجاء في ترتيب الأولوية، الأول المتـزوج ويعول(شامل الأرمل/ة وتعول – المطلق/ة وتعول)، ثم جاء فى الترتيب الثانى المتـزوج، وأخيـراً الأعزب مع إعطاء الأولوية للأصغر سناً بكل مجموعة على حدة، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثـر عدداً، وذلك فى ضوء البيانات التـى تم تسـجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز.

ونوهت المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غيـر نهائى، حيث يمكن تغييره إذا ثبت عدم صـحة أى من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكترونى الرسمى للصندوق، والمرفوعة بمعرفتهم، والتـى تبين الحالة الإجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وقيمة الدخل والإعاقة.

ويمكن أن تكون طلبات بعض الحاجزين عرضه للرفض، نتيجة الاستعلامات الميدانية لدى الصندوق، أو الائتمانية لدى جهات التمويل، وعليه تُعد تلك النتائج مؤشرا لترتيب أولوية بدء التعامل على طلبات المواطنين، ولا تعكس تأكيد قبول التخصيص للمواطن.

وفي السياق ذاته، لفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم تخصيص الوحدات السكنية للمقبولين وفقاً حسب نتائج الاستعلام الميداني والائتماني خلال عام 2019 ممن هم داخل الأولويات.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن الحاجزين الذين أصبحوا خارج أولويات الوحدات المتوفرة ، لديهم مطلق الحرية التامة فى الاختيار بين إما استرداد مبلغ مقدم جدية الحجز، أوالتقدم للحجز بالإعلان العاشر، أو الاستمرار فى نفس الإعلان، ولكن بشروط الحجز الخاصة بالإعلان العاشر، على أن يتم استلام الوحدة السكنية بعد 30 شهرا من تاريخ الإعلان.