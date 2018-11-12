تعرف على موعد تطبيق قانون حظر بيع الطيور الحية

Advertisements

قال رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية ، عبد العزيز السيد ، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وضعت آليات جديدة لتفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق ، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الإثنين الموافق 12 نوفمبر من العام الحالي 2018 ، أضاف عبد العزيز السيد ، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، عقدت عدة اجتماعات مع الشعبة والأطراف المعنية بالقانون ، بهدف عمل حوار مجتمعي حوله ، شارك في أصحاب المجازر وأصحاب المزارع ومحلات الدواجن ومحافظة القاهرة ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، حيث تم الاتفاق على بعض الآليات لتنفيذ القانون ، والتي سيتم العمل بها بداية من الأسبوع المقبل.

Advertisements

وتابع رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية ، أن الغرفة عقدت اجتماعا أمس في وزارة الزراعة بحضور جميع الأطراف لإبلاغهم بالقرار ، موضحا أن الغرفة لن تتراجع عن قرارها ، لأن القانون موجود بالأساس ويجب تفعيله.

وأكد عبد العزيز السيد: «نريد تنفيذ القانون للاستفادة منه والحفاظ على الثروة الداجنة في مصر ، من دون ضرر أي من القطاعات ، انتهينا من وضع خطة لتنفيذه سوف تبدأ الأسبوع المقبل ، على أن تستمر خلال المهلة التي وضعتها وزارة الزرعة واستصلاح الأراضي ، وهي 6 أشهر لتفعيل القانون».

وكان قرار حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بتفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق والذي صدر قبل 9 سنوات ، أثار الكثير من القلق والجدل بين المواطنين والتجار خلال الأسابيع الماضية ، ما جعل البعض يتوقع عدم تنفيذ القرار.

ولفت رئيس شعبة الدواجن ، إلى الاتفاق مع الوزارة على إطلاق حملة إعلانية وتوعوية ، بهدف تعريف الناس بأهمية تطبيق القانون ، والتأكيد على عدم الإضرار بأصحاب محلات بيع الدواجن الحية ، وزاد: «سنوفر قروضا ميسرة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، لتحويل محلاتهم لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، حيث يتم استيعاب كل العمالة في هذه المحلات ، وحتى العمالة التي لن تستوعبها المحلات يمكنها إيجاد فرص عمل في المجازر التي سوف يتم الاعتماد عليها بشكل أكبر ، في توفير الدواجن المجمدة والمبردة».