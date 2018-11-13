اليوم.. بدء حجز قطع أراضي مميزة بمشروع “بيت الوطن” للمصريين فى الخارج

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كشف خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن وزارة الإسكان قررت طرح عدد من قطع الأراضي بأماكن مميزة بمنطقة امتداد النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة ، ومدينة دمياط الجديدة، وذلك ضمن المرحلة السادسة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج.

وأوضح خالد عباس أن حجز هذه القطع سيكون متاحاً بالموقع الإلكترونى للمشروع (www.nuca.gov.eg)، بداية من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الثلاثاء 13/11/2018 وتستمر لمدة إسبوعين من تاريخه.

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وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ، أنه قد تم فتح باب الحجز، وتحويل المقدمات، بالمرحلة السادسة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، من يوم الإثنين 5/11/2018، ولمدة أسبوعين تنتهى يوم الخميس 22/11/2018.

وأوضح “عباس” أن المرحلة السادسة بدأت بطرح 819 قطعة أرض بامتداد منطقة النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة، فى موقع متميز جداً، بجوار الجامعة الألمانية، ومناطق ترفيهية وسكنية مميزة، وبالقرب من طريق القاهرة العين السخنة.

وأضاف المهندس خالد عباس ، أن مجلس الوزراء، وافق على طرح المرحلة السادسة بمشروع “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، على أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسئولة عن تحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، لافتا إلى أن الطرح بالجنيه المصري، لكن السداد سيكون بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، وسوف يقوم البنك المركزي بتقييم السعر.

الشروط المطلوبة لحجز قطع أراضي بالمرحلة السادسة بمشروع “بيت الوطن”

أعلنت وزارة الإسكان بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز قطع أرض بمشروع بيت الوطن وهي:

أولا : أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية.

ثانيا: ألا يقل سن المتقدم للحجز عن 21 سنة،.

ثالثا: إن تكون أولوية الحجز للتحويل البنكي لمبلغ الدفعة المُقدمة بالكامل من الخارج.

وأوضح المهندس أشرف عباس أن التخصيص سوف يبدأ بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام، ويُسمح بتخصيص 3 قطع أراضٍ للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بجميع مراحل المشروع، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك.

ما هي أنظمة سداد حجز قطعة أرض بمشروع بيت الوطن

وحول ما يتعلق بأسلوب السداد، أوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم سداد دفعة مقدمة 25 % محولة بالكامل من الخارج (يجب أن يكون كامل مبلغ الدفعة المقدمة محول من الخارج ولا يتم الاستفادة بمبالغ سبق تحويلها بالمراحل السابقة) والباقى على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية، على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض.

لفت المهندس أشرف عباس إلى أن طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية، سوف تكون طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حال سداد كامل المبلغ فى هذه المرحلة أو المراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.