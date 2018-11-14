تفاصيل قرار ربط المحلات التجارية بالضرائب لرصد عمليات البيع لحظياً

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أصدر مساء أمس الثلاثاء الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط قرار يلزم المحلات التجارية أن تقوم بتركيب جهاز من أجل ربط الحركة التجارية مع “مصلحة الضرائب المصرية” بشكل لحظي.

وأوضح الوزير “أن الهدف من هذا القرار هو تكوين رؤية واضحة عند محاسبة المحلات التجارية ضريبياً”، وجاء تلك التصريحات خلال مشاركة الدكتور محمد معيط في فعاليات الندوة تم تنظيمها من قبل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والتي تم إطلاق فعالياتها تحت عنوان “السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

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وأكد وزير المالية المصري “أنه قد تشاور في الأمر قبل أن يقوم بالتوقيع على القرار مع الغرف التجارية المصرية، والتي أعلنت عن تأييدها الكامل لهذا القرار”.

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