الأهلي المصري يصدر بطاقة ائتمان جديدة.. تعرف على مميزاتها وحدها الائتماني

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صرح الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمبيعات في البنك الأهلي المصري “علاء فاروق” “إن البنك أصدر بطاقة جديدة للائتمان تحت مسمى ماستر كارد تيتانيوم، وذلك في إطار التعاون القائم بين البنك ومؤسسة ماستر كارد العالمية”.

الحد الائتماني لـ بطاقة ماستر كارد تيتانيوم ومميزاتها

وأوضح “أن الحد الائتماني لبطاقة الائتمان الجديدة يتراوح من قيمة عشرة آلاف جنيهاً مصرياً إلى أقل من خمسين ألف جنيهاً مصرياً”، وأضاف “أن مميزات البطاقات الجديدة أنها تتيح لعملائها

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الدخول إلى صالات كبار الزوار في بعض من المطارات الجوية. كما تتيح لعملائها خصومات في بعض من المتاجر التجارية إلى جانب العديد من المميزات الأخرى”.

وأكد علاء فاروق “إن إصدار البطاقة الائتمانية الجديدة يأتي في ضوء سعي البنك الأهلي المصري المستمر والدائم إلى نشر ثقافة استخدام الأنظمة الحديثة للدفع المسبق والعمل على تنوع المنتجات المالية التي يقوم البنك على تقديمها إلى كافة عملائه مما يعمل على تلبية احتياجات شريحة كبيرة من عملاء البنك”.

ويقوم البنك الأهلي المصري بتقديم بطاقات الدفع المسبق من أجل خدمة فئة تعد كبيرة من المواطنين داخل سوق الصرافة المصري الذين لا يحتفظون بحسابات في البنوك التي تعمل على تطبيق نظام الشمول المالي، وكذلك “البطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالحوالات” والتي يتم إصدارها إلى جميع العملاء بشكل مجاني من أجل استخدامها في استقبال الحوالات المالية وصرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

مميزات خدمة phone cash من البنك الأهلي

وأضاف علاء فاروق “إن البنك الأهلي المصري يعمل على إتاحة خدمات الدفع المسبق إلى كافة عملائه من خلال التليفون المحمول phone cash التي يتم من خلالها:

إيداع أو سحب أو تحويل الأموال.

شراء بعض من السلع الاستهلاكية.

سداد الفواتير والالتزامات المالية.

شحن الهاتف المحمول.

تحويل مبالغ مالية إلى محافظ مالية أخرى.

استقبال حوالات خارجية.

تجديد رخصة القيادة.

استقبال الحوالات المالية الخارجية.

وأكد علاء فاروق أن عدد محافظ الفون كاش قد بلغت حوالي مليون ونصف مليون محفظة مع نهاية شهر أكتوبر السابق لعام 2018، وأوضح “إن البنك الأهلي المصري قام بوضع خطة مدروسة وطموحة من أجل التوسع في مفهوم الشمول المالي خلال الفترة القادمة من خلال العديد من المحاور التي قد تم وضعها من أجل إجراء دراسة وافية لسوف الصرافة المصري وكذلك دراسة احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين، ويأتي ذلك من خلال حرص البنك على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية”.

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