المركزي يبحث اليوم أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع

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تقوم اليوم الخميس الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يبحث “أسعار الفائدة” على الإقراض والإيداع وسط توقعات من الخبراء والعاملين في سوق الصرافة المالية المصرية أن يتم الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها السابق قررت أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة الواحدة دون أي تغيير عند مستوى الإيداع بنسبة 16.75%، والإقراض عند مستوى 17.75%.

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وتم الإبقاء على “سعر العملية الرئيسية” في البنك المركزي المصري عند مستوى 17.25%، وسعر الخصم والائتمان عند نسبة مئوية تصل إلى 17.25%، ويلجأ العديد من المصريين خلال فترات ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي والركود خلال شهر أكتوبر السابق إلى توظيف فوائض أموالهم من خلال ملاذات الاستثمار الأمن من أجل تحقيق فوائد، وتعمل الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية بعدة طرق مربحة.