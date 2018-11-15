تفاصيل تسليم 600 وحدة بـ دار مصر بدمياط الجديدة.. تعرف على ارقام العمارات ومواعيد التسليم والأوراق المطلوبة

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أعلن مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس كمال بهجات “إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سوف يبدأ يوم الأحد الثاني من شهر ديسمبر القادم لعام 2018 وحتى يوم الاثنين الرابع عشر من شهر يناير لعام 2019 بتسليم ستمائة وحدة سكنية في خمسة وعشرين عمارة.

ارقام العمارات التي سوف يتم تسليمها بدمياط الجديدة

العمارة رقم 6، وعمارة رقم 7، عمارة رقم 8، عمارة 9، عمارة 10، عمارة 11، عمارة 12، عمارة 13، وعمارة 21، وعمارة 22، وعمارة 16، وعمارة 15، وعمارة 14، عمارة 18، وعمارة 17، وعمارة 19، وعمارة 20، وعمارة 25، وعمارة 26، وعمارة 5، وعمارة 3، وعمارة 4، وعمارة 82، وعمارة 96″ في الموقع الثاني بالمجاورة رقم 34 في مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.

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وصرح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المهندس محمد السيد مصطفى رجب قائلاً “إن الجهاز قد قام بإعداد برنامج زمني من أجل تسليم الوحدات السكنية التابعة لمشروع دار مصر للإسكان الاجتماعي خلال الفترة من الثاني من شهر ديسمبر القادم عام 2018 إلى الرابع عشر من شهر يناير لعا 2019، وسوف يتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان في فرع دمياط من أجل استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية للفائزين بها، ويتم إخطارهم بمواعيد الاستلام”.

مواعيد تسليم الوحدات في مشروع دار مصر بدمياط الجديدة

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أن مواعيد التسليم سوف تكون تبعاً لأرقام العمارات وهي كالتالي:

الوحدات السكنية في عمارة رقم 12 يوم الأحد الثاني من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 11 يوم الإثنين الثالث من شهر ديسمبر 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 10 يوم الثلاثاء الرابع من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 6 في يوم الأربعاء الخامس من شهر ديسمبر لعام 2018.

كما تم تخصيص يوم الخميس السادس من شهر ديسمبر لعام 2018 لمن يتخلف عن الاستلام في تلك العمارات بمشروع سكن مصر.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 7 في يوم الأحد التاسع من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 8 في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 21 في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ديسمبر لعام 2018.

كما تم تخصيص يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام 2018 لمن يتخلف عن الاستلام في العمارات السابقة

الوحدات السكنية في عمارة رقم 22 في يوم الأحد السادس عشر من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 13 في يوم الاثنين السابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 16 في يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 96 في يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر ديسمبر لعام 2018.

كما تم تخصيص يوم الخميس العشرين من شهر ديسمبر لعام 2018 لمن يتخلف عن التسليم.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 14 في يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 15 في يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 18 في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 17 في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018.

تم تخصيص يوم الخميس السابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2018 لمن يتخلف عن تسلم الوحدات في العمارات سالفة الذكر.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 85 في يوم الأحد الثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 19 في يوم الاثنين الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2018.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 20 في يوم الثلاثاء الأول من شهر يناير عام 2019.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 25 في يوم الأربعاء الثاني من شهر يناير عام 2019.

كما تم تخصيص يوم الاثنين الثالث من شهر يناير لعام 2019 لمن يتخلف عن التسلم في العمارات السالفة الذكر.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 26 في يوم الأحد التاسع من شهر يناير عام 2019.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 5 في يوم الثلاثاء الثامن من شهر يناير عام 2019.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 3 في يوم الأربعاء التاسع من شهر يناير عام 2019.

كما تم تخصيص يوم الخميس العاشر من شهر يناير لمن يتخلف عن الاستلام في تلك العمارات.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 20 في يوم الأحد الثالث عشر من شهر يناير عام 2019.

الوحدات السكنية في عمارة رقم 20 في يوم الاثنين الربع عشر من شهر يناير عام 2019.

خطوات استلام الوحدات السكنية

على الفائز بالوحدة السكنية أن يتوجه إلى بنك التعمير والاسكان فرع دمياط الجديدة.

سداد جميع المستحقات المالية عن ثمن الوحدة السكنية.

إحضار خطاب موجه إلى جهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المالية.

التوجه إلى مقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام.

المستندات المطلوبة لاستلام الوحدة السكنية

صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الوحدة السكنية.

صورة بطاقة الزوج أو الزوجة.

خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان.

أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك.

صورة إيصال سداد الوديعة.

صورة إيصال سداد آخر قسط.

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