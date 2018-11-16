المالية توضح حقيقة طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن شائعة طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه، والتي تم تداولها في الأسواق، وعلى الرغم من نفى المركز تلك الشائعة فى بيان سابق له بالعدد رقم (114)، إلا أن تلك الشائعة عادت للتداول مرة ثانية ‏في الوقت الحالي، مما جعل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يتواصل من جديد مع وزارة المالية، حيث نفت صحة هذه ‏الأنباء بشكل قطعي.

وقالت الوزارة، أن العملات المعدنية المتاحة بالأسواق حاليا فئة 25 ‏قرش و50 قرش و100 قرش لا غير، مؤكدة إلى أن ما يشاع تداوله بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي مجرد عملات تذكارية ليست قابلة للتداول تقدمها مصلحة سك ‏العملة وذلك بمناسبة بلوغ 150 سنة على إنشاء القاهرة الخديوية في ‏محافظة القاهرة، مؤكدة أن ما يشاع بخصوص هذا الشأن ليس له أى أساس من الصحة.

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وقالت الوزارة أن كافة فئات أوراق النقد المتداول في الوقت الحالي بالأسواق لها ذات قوة ‏الإبراء حيث أنها المعتمدة من جانب البنوك، وأكدت أنها تستعد لافتتاح أول متحف للعملات التذكارية بالجمهورية، والذى يضم مجموعة من العملات التاريخية المتداولة، وتشتمل على فئات متنوعة من العملات المعدنية، والتي تمثل تاريخ الدولة المصرية في العهد الملكي وحتى ثورة يوليو 1952 وإلى الآن.