تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 18-11-2018

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تتباين أسعار السلع الغذائية من يوم لآخر، ولا نستطيع إيقاف قطار الأسعار الذي لا تتوقف سرعته، رغم ما تبذله الحكومة من مساعي للتحكم في سعر المواد الغذائية سواء داخل بطاقة التموين أو خارجها.

ويرصد لكم موقع “مصر 365” أسعار السلع الغذائية لليوم الأحد الموافق، 18 نوفمبر، للعام الجاري 2018، حتى يتثنى لمستهلك معرفة سعر المنتجات قبل شراءها.

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حيث سجل سعر كيلو الأرز المصري 9 جنيهات، وسعر لتر الزيت 16 جنيهًا للعبوة، أماسعر السكر فقد سجل استقرار لسعر الكيلو حيث توقف عند 10 جنيهات فقط.

بينما سجل سعر كيلو المكرونة 8 جنيهات ، كذلك سجل الشاي للعبوة “الـ40 جرامًا” 3.50 جنيه، وتوقف سعر كيلو الدقيق عند 7 جنيهات للكيلو.