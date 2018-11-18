إرتفاع أسعار اللحوم وثبات أسعار الدواجن والخضروات بأسواق الجملة

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قامت “بورصة الكناني”، اليوم بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية بجميع أسواق الجملة، حيث شهدت الأسواق ثباتا فى سعر الدواجن وزيادة فى أسعار معظم اللحوم الحمراء وشهدت ثباتا فى بعضا من أسعار الأسماك وأيضا بيض المائدة والبقول والخضر والفواكه، مع ملاحظة ثبات الأسعار.

أسعار اللحوم

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم فيصل سعر لحم الدواجن البيضاء لنحو 25 جنيها للكيلو أما لحم الدواجن الحمراء يصل سعرها 26 جنيها للكيلو واللحم البقرى القائم بسعر 56 جنيها، أما سعر اللحم الجاموسى القائم بلغ 45 جنيها للكيلو.

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أسعار الخضار والفاكهة

وفيما يخص أسعار الخضار والفاكهة فبلغت أسعار الطماطم من 2.50 إلى 4 جنيه للكيلو، والبطاطس من 6 إلى 9 جنيه للكيلو، والبرتقال بكافة أنواعه من 2.5 إلى 8 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك

أما عن أسعار الأسماك فبلغ سعر السمك البلطى بمختلف أنواعه من 9 إلى 24.5 جنيها لسعر الكيلو ، و السمك البورى من 24 إلى 40 جنيه سعر الكيلو. أما عن البقوليات، فبلغ سعر الفاصوليا إلى 20 جنيه سعر الكيلو واللوبيا 12 جنيه لسعر الكيلو.

جدير بالذكر أن البورصة تهتم بعملية رصد أسعار أسواق الجملة للمستهلك لتوضيح حلقات التداول التى ترفع الأسعار أكثر من مرة قبل وصولها للمستهلك.