البترول تعلن طرح بنزين 95 مخصوص خلال ديسمبر القادم

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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا “إن شركة التعاون للبترول، وشركة مصر للبترول التابعتين لهيئة البترول بصدد أن تقوم بضخ فئة 95 المخصوص فيما يقارب من 95% من محطات الوقود في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال شهر ديسمبر القادم بدون أي زيادة في سعره عن بنزين 95 أوكتان المطروح خلال الوقت الراهن في الأسواق المصرية”.

وجاءت تصريحات وزير البترول خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العربي الخامس عشر للثروة المعدنية الذي تقوم على تنظيم فاعليته وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، أكد الوزير على أن قطاع التعدين في جمهورية مصر العربية يعد قطاع واعد للغاية.

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وأشار وزير البترول والثروة المعدنية على أن الدولة المصرية مليئة بالعديد من الثروات التعدينية، والتي لم يتم استثمارها، وأوضح أن نشاط التعدين فيما يخص المناجم متوقف منذ عام 2014 وإلى الوقت الراهن.

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