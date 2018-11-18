المركزي يعلن عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال سبتمبر 2018

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أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018 مسجلة 1.8 مليار دولار.

وأوضح المركزي أن تلك النسبة قد ارتفعت إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام السابق 2017 التي سجلت ما يقارب من 1.5 مليار جنيهاً، بزيادة قدرها ثلاثمائة مليون دولار، والتي تقدر بنسبة مئوية تصل إلى 20%.

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أعلن البنك المركزي المصري أن تلك الزيادة تنعكس خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتحويلات المصريين العاملين في الخارج مسجلة 5.9 مليار دولار إذا ما تم مقارنتها مع نظير تلك الفترة خلال عام 2017.

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