المركزي يعلن عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال سبتمبر 2018

منذ 7 دقائق أخبار الاقتصاد
المركزي يعلن عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال سبتمبر 2018
تحويلات المصريين في الخارج

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018 مسجلة 1.8 مليار دولار.

وأوضح المركزي أن تلك النسبة قد ارتفعت إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام السابق 2017 التي سجلت ما يقارب من 1.5 مليار جنيهاً، بزيادة قدرها ثلاثمائة مليون دولار، والتي تقدر بنسبة مئوية تصل إلى 20%.

أعلن البنك المركزي المصري أن تلك الزيادة تنعكس خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتحويلات المصريين العاملين في الخارج مسجلة 5.9 مليار دولار إذا ما تم مقارنتها مع نظير تلك الفترة خلال عام 2017.

أقرا المزيد تفاصيل خطة الحكومة المصرية لخفض الدين إلى 98%