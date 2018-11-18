أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18-11-2018

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شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد الموافق 18-11-2018، بأسواق الجملة، ثبات واستقرار لمعظم الأنواع مع توافر المطروح منها في الأسواق، وتباين حجم الإقبال عليها.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

من المعلوم أن العرض والطلب هو الذي يتم على أساسه تحديد أسعار السلع بالأسواق، فمع إرتفاع الطلب وانخفاض المعروض تزيد أسعار الخضر والفاكهة، وأسعار الخضروات مرتبطة بمجموعة من العوامل، أهمها موسم الزراعة، وسعر تكلفة النقل، ومقدار هامش ربح تاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة، وما يزيد ثمن الخضروات عن ثمنها بالعبور.

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يعتبر شعب مصر من أكثر الشعوب استهلاكا للخضراوات، والتي تعتمد عليها في أغلب الأكلات التي يفضلها المصريون، مما يجعل الطلب عليها في تزايد مستمر على مدار العام، مما يساعد في زيادة أسعار الخضار وبشكل خاص في الأوقات التي يكون هناك انخفاضًا في المحصول.

اليوم نقدم لكم كافة أسعار الخضر والفاكهة ليوم الأحد الموافق 18-11-2018، بناءا على الأسعار المتداولة في أسواق الجملة وليس التجزئة، ويعمد كل تاجر إلى تحديد هامش الربح بذاته، وهو الذي يؤثر على سعر والوصول للمواطن المستهلك للسلعة:

أسعار الخضار اليوم بالأسواق

الصنف السعر الطماطم من 2.5 إلى 4 جنيه سعر الكيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيه سعر الكيلو البطاطس من 6 إلى 9 جنيه سعر الكيلو البصل من 3 إلى 5.5 جنيه سعر الكيلو السبانخ من 5 إلى 8 جنيه سعر الكيلو الثوم من 10 إلى 12 جنيه سعر الكيلو الخيار من 3 إلى 4.5 جنيه سعر الكيلو الفاصوليا الخضراء من 5 إلى 8 جنيه سعر الكيلو الفلفل الرومي من 3 إلى 5 جنيه سعر الكيلو الجزر من 2.25 إلى 4.75 جنيه سعر الكيلو الفلفل الألوان من 12 إلى 18 جنيه سعر الكيلو الباذنجان من 2 إلى 4 جنيه سعر الكيلو البامية من 12 إلى 15 جنيه سعر الكيلو البسلة من 6 إلى 9 جنيه سعر الكيلو

أسعار الفواكه اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الفاكهة اليوم استقرارا، وبشكل خاص في ظل ندرة المعروض منها بالأسواق خلال الوقت الحالي، وقلة معدل الفواكه الشتوية بالأسواق، وبدء ظهور الفواكه الصيفية.

وعادة ما نلاحظ ارتفاعا في أسعار الفاكهة أثناء هذه الفترة من السنة، إن سعر الفاكهة يتعلق عادة بالعرض والطلب، فإن ارتفع الطلب زادت أسعار الفاكهة.

أسعار الفواكه اليوم بالأسواق

الصنف السعر التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيه سعر الكيلو الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيه سعر الكيلو اليوسفي من 2.5 إلى 6 جنيه سعر الكيلو الرمان من 4 إلى 8 جنيه سعر الكيلو عنب أحمر من 4 إلى 6 جنيه سعر الكيلو البرتقال البلدي من 2 إلى 4 جنيه سعر الكيلو الجريب فروت من 3 إلى 5 جنيه سعر الكيلو الخوخ من 16 إلى 20 جنيه سعر الكيلو البطيخ من 16 إلى 24 جنيه للثمرة الواحدة الجوافة من 3 إلى 6 جنيه سعر الكيلو الكمثرى من 12 إلى 18 جنيه سعر الكيلو المانجو العويسي من 30 إلى 35 جنيه سعر الكيلو الكاكا من 5 إلى 11 جنيه سعر الكيلو البرقوق من 16 إلى 20 جنيه سعر الكيلو الكيوي من 24 إلى 30 جنيه سعر الكيلو الموز البلدي من 4 إلى 6.5 جنيه سعر الكيلو