تحذير هام من المجلس العربي للمياه

Advertisements

عبر مناقشة خطة العمل القادمة 2019-2021. حذر المجلس العربي للمياه من أزمة المياه في المنطقة العربية وأكد المجلس العربي، أن المنطقة العربية لديها 1% فقط من المياه العذبة على مستوى العالم، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.

وأكد المجلس، أن نسبة 60% وأكثر من مياه الأنهار بالبلاد تأتي من خارجها، و40% من المواطنين يعيشون في أماكن الشح المائي، موضحا أنه يوجد 14 بلد عربي تعتبر من بين الدول الأشد معاناة بسبب قلة المياه على مستوى العالم.

Advertisements

وأشار، أن أزمة المياه في البلاد العربية مؤكده ودقيقة ولا تتطلب إلى بيان أو توضيح. وأعلن رئيس المجلس العربي للمياه، محمود أبو زيد، أن أمن المياه يعتبر أمنا قوميا، مما يستوجب عمل استراتيجية جماعية دقيقة وسياسة تكاملية واضحة وإدارة جماعية وتخطيط وتنسيق مشترك مدعم من كافة المهتمين يتخطى نطاق العمل الواحد؛ لمجابهة المخاطر التي هي بصدد العالم كله بسبب أزمة المياه.