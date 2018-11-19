البترول تعلن عن مميزات بنزين 95+ المقرر طرحه ديسمبر القادم

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أعلن المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبدالعزيز أن بنزين 95+، أو ما يتم تعريفه تحت مسمى “البنزين ذو العلامة التجارية” يعد هو نوع محسن من البنزين يحتوي على إضافات.

وأكد “إن الهدف من بنزين 95+ هو العمل على تحسين عملية الاحتراق في مواتير السيارات مما يعمل على تقليل استهلاك الوقود، والعمل على إطالة عمر محرك السيارة وزيادة كفاءته أيضا”، وأضاف أن “صناع السيارات يوصون باستخدام هذا النوع من البنزين في محركات سياراتهم”.

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وأضاف حمدي عبدالعزيز “إن كل شركة تقوم بإنتاج بنزين 95+ تقوم بوضع إضافات مختلفة عن باقي الشركات التي تقوم بانتاج البنزين، وللمستهلك حق التجربة واختيار ما هو أفضل”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت مساء أمس الأحد عن بداية طرح بنزين 95+ من خلال شركة التعاون وشركة مصر للبترول مع بداية شهر ديسمبر القادم 2018، من أجل أن تواكب محطات البنزين المصرية المحطات الأجنبية بدون أي زيادة مادية في سعر البنزين الجديد.

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