500 جنيه زيادة بأسعار طن الأرز الشعير.. وشعبة الأرز توضح هل سيؤثر ارتفاعه على الأرز الأبيض

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صرح رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب رجب شحاتة أن هناك حالة من الاستقرار تشهدها الأسواق التجارية في أسعار الأرز الأبيض، وأوضح أن سعر طن الأرز يصل إلى ما يقارب من خمسة آلاف وسبعمائة جنيهاً.

وأكد رجب شحاتة “إن أسعار طن الأرز الشعير قد شهدت تحرك طفيف يقدر بحوالي مائتين أو ثلاثمائة جنيهاً مصرياً، وإن هذا التحرك لن يؤثر على الكميات المطروحة داخل الأسواق التجارية”.

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وأكد “أنه على الرغم من زيادة أسعار الأرز الشعير فلن ينعكس الزيادة على أسعار الأرز الأبيض حيث أن سعر كيلو الأرز الأبيض سوف تظل مستقرة ما بين سبعة جنيهات ونصف وعشرة جنيهات للكيلوجرام الواحد”.

وأضاف رجب شحاتة “إن القطاع الخاص يعمل على استيراد الأرز بشكل مستمر من الخارج مع تطبيق جميع الشروط والقواعد المتعارف عليها من جانب الجهات المعنية سواء في التجارة والصناعة أو التموين أو الجمارك”.

وأعلن رئيس شعبة الأرز “إن الفترة القادمة سوف تشهد توريد كميات إضافية من الأرز لصالح لوزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل حسم المناقصة التي قد تم الإعلان عنها خلال الفترة السابقة، وتقدمت لتلك المناقصة ما يقارب من أربعة عشر شركة”.

وأشار “إن النتيجة المناقصة سوف تظهر على أقصى تقدير بعد أسبوع بعد أن يتم الانتهاء من تحليل العينات، وعمل اختبار الطهي من أجل التأكد من جودة الأرز ومضاهاتها لطعم الأرز المصري”.

وشدد على أهمية أن يتم استيراد الأرز الأبيض من الخارج طول فترة الأربع أشهر الأولى من العام القادم من أجل ضمان استمرار توفير الأزر لجموع المواطنين على بطاقات التموين، وكذلك العمل على تفادي وقوع أي أزمة في الأسواق التجارية المحلية وخصوصاً أن معدلات الاستهلاك سوف تزيد هذا العام عن الإنتاج المحلي بكميات تتراوح ما بين مائتين ألف إلى ثلاثمائة ألف طن”.

وأكد أن هذا النقص بسبب نقص المساحة المزروعة من محصول الأرز، ولتعويض تلك الكمية لابد من استيراد كميات من الأرز، وهذا ما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إجراء مناقصة من أجل الحصول على الأرز الأبيض إلى جانب ما تحصل عليه الوزارة من الأرز الشعير.

وأكد رجب شحاتة على أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم إصرار على الوقوف إلى جانب الجهات المسؤولة في الدولة والعمل على دعم القيادة السياسية في ظل حرصها على توفير كافة السلع الأساسية لجموع المواطنين بمختلف المناطق.

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