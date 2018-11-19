وزارة المالية تعلن دعم صندوق تنمية الصادرات بـ 1.2 مليار جنيهاً خلال شهرين

Advertisements

أصدرت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين بيان أعلنت فيه الوزارة عن توفير خمسمائة وأربعة مليون جنيهاً مصرياً من أجل دعم “صندوق تنمية الصادرات” بصفة عاجلة بهدف التيسير على كافة المصدرين.

وتأتي تلك الخطوة بعد موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط أن يصبح إجمالي ما تم إتاحته إلى الصندوق خلال الأسابيع السابقة حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري لعام 2018 حوالي 1.2 مليار جنيهاً من مخصصات الصندوق في موازنة العام المالي الجاري 2018/ 2019، ويهدف هذا القرار إلى دعم وتنشيط حركة الصادرات المصرية.

Advertisements

وأكد البيان الصادر عن المالية المصرية على الأهمية التي توليها الدولة بالصادرات والمصدرين ومساندة الصناعة المحلية لما لها من تأثير إيجابي على ضبط الميزان التجاري، وميزان المدفوعات بالدولة المصرية، وأوضح البيان على حرص الدولة على دعم التصدير والوقوف إلى جانب العاملين في التصدير من أجل تحقيق زيادة في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية العالمية مما يجعله منافس قوي في العديد من الدول الخارجية.

وأكد البيان أن الهدف من تدعيم التصدير هو العمل على خلق فرص عمل حقيقية تساهم في العمل على زيادة معدلات التشغيل والنمو إلى جانب العمل على تنمية القطاع التصديري المصري مما يساهم في العمل على رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي.

كما أوضح البيان الصادر عن المالية أن الوزارة سوف تقوم بالعمل على تدبير المبالغ المستحقة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين من أجل صرف مستحقاتهم لدعم الصادرات بشكل فعلي وتدريجي حتى نهاية العام المالي الجاري 2018 في ضوء نمو حجم الصادرات المصرية، وفي ضوء التنفيذ الفعلي للموازنة المصرية وما يتم التحصل عليه من الموارد الذاتية للصندوق.

وأضاف بيان المالية إلى ضرورة قيام “صندوق تنمية الصادرات” بالعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتياً من الجهات المختصة مثل قطاع التجارة الخارجية وكذلك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف البيان أن المحصل بشكل فعلي من الجهات سالفة الذكر حوالي خمسة وأربعين مليون جنيهاً من إجمالي مليار ونصف مليار جنيه، إلى جانب إعادة النظر في ضوابط ومعايير وقواعد صرف دعم تنشيط الصادرات وربطها بتحقيق العائد من تلك الصادرات، والبحث عن موارد إضافية تعمل على المساهمة في تدبير مبالغ مالية تعمل على تحقيق مزيد من الدعم الموجه إلى قطاع التصدير.

أقرا المزيد نصائح هامة من حماية المستهلك لشراء حلوى المولد النبوي الشريف