بالفيديو.. وزير البترول يعلن عن 3 مميزات لبنزين 95 المخصوص

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صرح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن موعد طرح بنزين 95+، حيث أعلن “مع بداية شهر ديسمبر القادم من عام 2018 سوف تقوم شركات مملوكة لقطاع البترول بتسويق بنزين 95 ذو العلامة التجارية”.

وجاءت تلك التصريحات من الوزير خلال لقاءه عبر برنامج “صباح الخير يا مصر”، والذي تم بثه عبر القناة المصرية الأولى، وأضاف الوزير “أن أكثر من نسبة تسعين في المئة من محطات الوقود سوف تبيع للمواطنين بنزين 95 مخصوص مع بداية شهر ديسمبر القادم لعام 2018”.

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وأكد الوزير على أن ميزة البنزين 95 ذو العلامة التجارية أنه في البداية بنفس السعر، فلا يوجد أي اختلاف عن سعر بنزين 95 العادي، ثانياً من ميزة البنزين 95 المخصوص إن الإضافات المضافة له بتحسن من أداء المحرك، وبالتالي تحسن من الاستهلاك، ثالثاً بالبنزين الجدد إضافات تعمل على إطالة عمر المحرك.