بنك مصر يطرح حساب ادخاري جديد بنظام “الجمعية”

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صرح بنك مصر عن إطلاق منتج مصرفي مالي جديد تحت مسمى “تحويشة بزيادة”، حيث يعد حساب ادخاري يقوم على فكرة الجمعية المتعارف عليها داخل فئات المجتمع المصري.

وأضاف بنك مصر أن الحساب الادخاري الجديد يمكن الشخص المشارك فيه من إدخار مبلغ مالي ثابت بصفة شهرية لمدة تصل إلى أحد عشر شهراً، على أن يتم دفع نسبة خمسة وعشرين في المئة من قيمة المبلغ الشهري المدخر خلال الشهر الثاني عشر من “القسط الأخير” بينما يتحمل البنك خمسة وسبعين في المئة المتبقية من هذا القسط ليقوم العميل بعدها باسترداد مجموع المبالغ المدفوعة حتى نهاية تلك الفترة.

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ويحرص بنك مصر على إطلاق الحساب الادخاري إيماناً منه بأهمية “الشمول المالي” من خلال تفعيل العديد من الأدوات المالية الجاذبة لكافة شرائح المجتمع وتشجيع أفراد المجتمع المصري على الادخار، والعمل على إتاحة كافة الخدمات المالية من خلال القنوات المصرفية الرسمية.

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ويتيح حساب تحويشة بزيادة الإدخاري للأفراد إمكانية أن يقوم الشخص بفتح حساب فئة مائة جنيهاً ومضاعفاتها، مع إمكانية فتح أكثر من حساب ادخاري للعميل الواحد تبعاً لما أعلنه بنك مصر عن فتح الحساب من خلال مائة وخمسة وستين فرع من فروع بنك مصر.