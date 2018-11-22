مكاسب طفيفة للذهب مع تراجع الدولار

Advertisements

صعدت أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس الأربعاء مع تراجع العملة الأمريكية “الدولار” بعد موجة ارتفاع خلال الجلسة السابقة، غير أن المكاسب لم تكون كبيرة بل محدودة بسبب انتعاش في أسواق الأسهم بسبب “موجة البيع”.

حيث ارتفعت أسعار الذهب في تمام الساعة 10:56 دقيقة في المعاملات الفورية بنسبة مئوية تصل إلى 0.1% مسجلة 1222.65 دولار للأونصة، ولكن المعدن الأصفر قد تحرك في نطاق يعد ضيقاً حيث أنه لم يتجاوز ستة دولارات قبيل عطلة “عيد الشكر”.

Advertisements

كما ارتفعت العقود الآجلة لتعاملات الذهب في واشنطن بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% مسجلة 1223.3 دولار للأونصة، وكان المعدن الأصفر الذي يستفيد أحياناً من التقلبات في الأسواق الأوسع نطاقاً، كما أغلق تعاملات الذهب مساء أمس الثلاثاء بانخفاض بسبب إقبال المستثمرين على الدولار على اعتبار أنه ملاذ آمن من خسائر الأسهم المالية العالمية والنفط الخام.

خصومات الجمعة البيضاء

ارتفاع تعاملات الفضة الفورية اليوم

وقد أعلن المحللين الماليين قائلين أن أداء الذهب يعد كان أفضل بكثير عن بقية السلع الأولية، وقد ارتفعت تعاملات الفضة الفورية بنسبة مئوية تصل إلى 0.5% مسجلة 14.38 دولار للأوقية الواحدة، كما سجلت الفضة أعلى مستوى لها منذ الثامن من شهر نوفمبر السابق عند مستوى 14.49 دولار للأونصة الواحدة خلال جلسة تعاملات يوم الثلاثاء.

ارتفاع تعاملات البلاديوم والبلاتين اليوم

كما ارتفع معدن البلاديوم بنسبة مئوية سجلت حوالي 1.02% مسجلة 1152 دولار للأوقية الواحدة، بينما ارتفاع البلاتين بنسبة مئوية تصل إلى 0.9% مسجلة 845.40 دولار للأوقية.

أقرا ايضاً توقعات سعر الدولار خلال 2019.