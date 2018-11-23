انخفاض ملحوظ فى أسعار الخضروات والبطاطس تخسر 2.5 للكيلو

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بدأت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، فى الانخفاض بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي، داخل سوق العبور، وحققت أسعار البطاطس انخفاض اليوم الجمعة، بنحو 2.5 جنيه للكيلو، وانخفض سعر كيلو الطماطم 50 قرشًا، وكذلك البصل والكوسة جنيه للكيلو، فى مقارنة بالأسبوع الماضي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

نرصد من خلال التقرير التالي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

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أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و3.75 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا للكيلو.

خصومات الجمعة البيضاء

البطاطس بين 6 و 7.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.5 جنيه.

البصل بين 2 و4.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات 4.75 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية 3 جنيهات، بزيادة 25 قرشًا.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4 جنيهات، بزيادة جنيه للكيلو.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و 6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الرمان بين 4 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

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