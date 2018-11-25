انخفاض احتياطي الذهب فى مصر خلال سبتمبر

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انخفض احتياطي جمهورية مصر العربية من الذهب خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2018 مسجلاً ما يقارب من 2.545 مليار دولار أمريكي في مقابل 2.564 خلال شهر أغسطس السابق بقارب يقدر بحوالي تسعة عشر مليون دولار، إذا ما تم مقارنة تلك الأرقام بما تم تسجيله عن احتياطي الذهب خلال شهر يوليو السابق لعام 2018 حيث سجل خمسة وخمسين مليون دولار.

أصدر البنك المركزي المصري تقرير عن أرصدة جمهورية مصر العربية من العملات الأجنبية التي ارتفعت إلى 41.253 مليار دولار أمريكي، في مقابل 41.2 مليار دولار خلال شهر أغسطس السابق، مقارنة بشهر يوليو لعام 2018 الذي سجل فيه احتياطي الدولة المصرية من الدولار ما يقارب من 41.03 مليار دولار.

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كمنا سجلت جملة الاحتياطيات المصرية الرسمية خلال شهر سبتمبر السابق ما يقارب من 44.5 مليار دولار في مقابل 44422 مليار دولار خلال شهر أغسطس السابق 2018، ومقاربة بنتائج شهر يوليو السابق الذي سجلته الاحتياطيات المصرية فيه حوالي 44.32.

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