اجتماع عاجل باتحاد البنوك لبحث ضريبة أذون وسندات الخزانة

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في إطار بحث تفعيل المقترح الذي قدمته وزارة المالية ووافق عليه مجلس الوزراء لتعديل طريقة حساب الضريبة المستحقة على عائد الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، دعا اتحاد بنوك مصر إلى عقد اجتماع عاجل وصرح مصدر بأن الإجتماع حضره مستشار وزير المالية لشئون الضرائب ، أسامة توكل ، ويضم عدد كبير من رؤساء القطاعات المالية بالبنوك ومديرى الخزانة وإدارات الأموال وذلك فى إطار بحث المقترح الذي يتضمن فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في جانب منفصل عن بقية الإيرادات المختلفة.

من جهته شدد رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك على أهمية التوصل إلى اتفاق عاجل وموحد فيما يتعلق بالطريقة المطروحة من وزارة المالية والأخرى المقدمة من اتحاد البنوك وذلك بهدف الابتعاد عن الآثار السلبية على سوق الدين الحكومى والتى بدأ ظهورها يوم الخميس الماضى، حيث طلبت البنوك فوائد مرتفعة تصل إلى 23% على عطاء أذون الخزانة ما دفع وزارة المالية لتقليل القيمة المقبولة الى 2 مليار جنيها فقط من 18 مليارا كانت تستهدف الحصول عليها ويرى محللون ومصرفيون ان مقترح وزارة المالية سيؤدي إلى زيادة العبء الضريبى على القطاع المصرفى بمتوسط 5 – 10% سنوياً، وهو ما سيؤثر بالسلب على أرباحه فيما بعد، ما لم يتمكن من تقبل الزيادة بسياسات قد يكون من ضمنها رفع الفائدة على عروض تمويل طروحات الدين الحكومى.

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ووفقا لتوصيات اجتماع اتحاد البنوك الأسبوع الماضى، فإن الطريقة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية لحساب الضريبة ترتكز على ضرورة حساب تكلفة إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، ومن ثم يتم خصمها من إجمالي مصروفات البنك، وفى المقابل يتم خصم إيرادات الأذون والسندات من إجمالي الإيرادات، على أن يتم حساب الضريبة وقيمتها 22.5% بما يتوافق مع المعادلة التالية: الضريبة = إيرادات البنك الكلية (مخصوم منها إيرادات أذون وسندات الخزانة) مصروفات البنك (مخصوم منها تكلفة تحقيق إيرادات الأذون والسندات) مضروبا فى نسبة 22.5%.

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ولكن طريقة الحساب الحالية قائمة على المعادلة التالية: الضريبة = إيرادات البنك الكلية – مصروفات البنك، مضروباً فى نسبة 22.5%. ويخصم من الناتج قيمة الضريبة التي دفعها البنك على الأذون والسندات وقدرها 20% وبتنفيذ مقترح وزارة المالية على قوائم بنك (X)، حقق 40 مليار جنيه إيرادات، وسجلت مصروفاته 21 ملياراً، وإيراداته من الأذون والسندات 14 ملياراً، تم خصم ضريبة عليها 2.8 مليار جنيه، ووصلت قيمة مصروفات الإيرادات من الأذون والسندات 7.35 مليار جنيه.

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