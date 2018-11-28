انخفاض أسعار الذهب محليا وعالميا متأثرا بالدولار

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انخفضت أسعار الذهب، في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، وسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر شعبية فى السوق المصري، نحو 607 جنيهات، ووصل عيار 18 إلى نحو 520 جنيها، وبلغ عيار 24 نحو 694 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4850 جنيها.

أما عالميا فيستمر المعدن الأصفر الهبوط في ختام جلسة أمس الثلاثاء، بنحو 0.7% ليصل إلى 1214.20 دولار للأوقية.وقالت تقارير لرويترز أمس أن المعدن النفيس يشهد تراجع عالميا لأقل مستوى خلال عام، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر الدولار، ودعمت تصريحات سابقة لرئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي، التوقعات الاقتصادية مواصلة البنك المركزى الأمريكى، لطرق زيادات مطردة لأسعار الفائدة.

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