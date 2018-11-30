المالية تعلن زيادة سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية

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أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الجمعة، الموافق 30 نوفمبر، قرارا باسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى عند معدلاته الحالية وهي 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018، أما بخصوص سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى.

وجاء في البيان الصحفى، الصادر عن وزير المالية اليوم ، أنه أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها.

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بالإضافة إلى ما سبق تأتي بعض الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تم تحديد قائمة للسلع التى سوف يطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة

وزاد “المعيط” أنه في إطار التسهيل للمواقع الجمركية فأنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق، وهذا ما يضمن استقرار سعر الدولار الجمركى .

وأكد الدكتور محمد معيط، أن سعر الدولار الجمركى الجديد ، سوف يخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض (16 جنيها).

وأشار وزير المالية في بيانه الصادر اليوم، إلى أنه قد تم مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الانتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيها).

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد أعلنت فى أول نوفمبر الجاري، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى 30/11/2018.