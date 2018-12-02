فرصة للحصول على قرض شخصي بدون أي ضمانات من CIB.. تعرف على التفاصيل

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صرحت مصادر مسؤولة في البنك التجاري الدولي CIB عن فرصة من أجل الحصول على قرض شخصي بدون أي ضمانات بقيمة مالية تبدأ من خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، وتصل إلى مليون جنيه بتسهيلات في السداد لمدة زمنية تصل إلى مائة وعشرين شهراً.

الأوراق المطلوب للحصول على القرض من CIB

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال من فاتورة استهلاك الكهرباء، أو الغاز، أو فاتورة تليفون بحد أقصى ثلاثة أشهر.

في حالة عدم تحويل الراتب، يجب أن يتم إحضار خطاب من خطة العمل التابع لها الشخص الراغب في الحصول على القرض بمفردات الراتب، أو إشعارات لمفردات الراتب أو كشف حساب بنكي عن مدة أخر ستة أشهر في حالة كان الراغب في الحصول عن القرض يعمل في المهن الحرة أو من أصحاب الأعمال.

إحضار كشف حساب بنكي لشخص أو كشف حساب باسم الشركة عن آخر ستة أشهر، بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري تكون سارية أو ما يعادلها.

مصروفات الحصول على القرض

تتضمن المصروفات التابعة للحصول على القرض بعض من المستحقات المالية التي تتضمن التالي:

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رسوم إدارية بقيمة 1.5% من أجمال المبلغ من أجل التسهيل في حالة تحويل المرتب مع تعهد الشركة بإخطار البنك في حالة انتهاء خدمة الموظف لأي ظرف، والتسهيلات بضمان الودائع والشهادات بقيمة مالية تصل إلى 2% من إجمالي مبلغ القرض لأي عميل آخر.

مصاريف تقييم 150 جنيهاً يتم سددها لمرة واحدة.

رسوم خدمة الحساب الجاري عشرين جنيهاً يتم الحصول عليها شهرياً خلال فترة السداد.

غرامة التأخير عن السداد بنسبة 5% من المبلغ المستحق.

رسوم سداد مبكر كلي أو جزئي بقيمة 5% من المبلغ المسدد.

رسوم إعادة جدولة القرض بقيمة 2% من إجمالي رصيد القرض المتبقي.

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