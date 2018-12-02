الجمارك تعلن إلغاء دعم الدولار الجمركي لبعض السلع الغير أساسية.. تعرف عليها

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أعلن رئيس مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية “كمال نجم” أنه قد تم إلغاء دعم الدولار الجمركي على بعض من السلع التي تعد سلع غير أساسية ومنها: “الكافيار، والأدوات المنزلية، وأدوات التجميل”.

وأكد “إن تلك السلع لا تخص جموع المواطنين”، وأضاف “بالنسبة إلى السلع الأساسية، والمواد الخام التي يتم استخدامها في الصناعة سوف تظل تتعامل بالدولار الجمركي بقيمة ستة عشر جنيهاً فقط، وذلك في إطار تشجيع الصناعات المصرية الوطنية”.

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