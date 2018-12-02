أسعار الخضروات والفواكه اليوم 2 ديسمبر 2018

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أسعار الخضروات اليوم الأحد الثاني من شهر ديسمبر لعام 2018، حيث شهدت الأسواق التجارية حالة من الاستقرار في أسعار اليوم، وسوف يقدم موقع مصر 365 استعراض لأسعار الخضروات والفواكه داخل الأسواق التجارية اليوم.

أسعار الخضروات اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم ما يقارب من أربعة جنيهات، وسعر كيلو البطاطس ستة جنيهات ونصف، وسعر كيلو البصل خمسة جنيهات ونصف.

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وسجل سعر كيلو الكوسة ستة جنيهات ونصف، وسعر كيلو الفلفل الرومي خمسة جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفاصوليا تسعة جنيهات، وسعر كيلو الخيار أربعة جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان ثلاثة جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم

سجل سعر كيلو البرتقال أربعة جنيهات، وسعر كيلو الرمان عشرة جنيهات، وسعر كيلو الكنتالوب سعر 6.5 جنيه.

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