تعرف على سعر كارت المواصلات الذكي

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أعلن نائب رئيس شركة مواصلات مصر المهندس أحمد الليثي عن كافة التفاصيل المتعلقة بالكارت الذكي للمواصلات في جمهورية مصر العربية، حيث صرح أن كارت المواصلات الذكي يتم شرائه من خلال الأتوبيس نفسه من خلال السائق أو من خلال المحطات الطرفية مثل عبد المنعم رياض، والجامعة الأمريكية.

وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركته المهندس أحمد الليثي في حوار مع برنامج “صباح الورد” الذي يتم بثه عبر قناة تن الفضائية.

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وأكد أن شحن كارت المواصلات الذكي يتم من خلال ألف وثمانمائة منفذ تابعة إلى شركة فوري، أو طريق “الأكشاك الموجودة بالشوارع المصرية”، أو السوبر ماركت، حيث تم عقد اتفاقية بدل من قيام الأشخاص المقتنين لكارت المواصلات الذكي من الاضطرار إلى التعامل مع ستة أو سبع منافذ، حيث تم توفير 1800 منفذ ليتم من خلالهم شحن الكارت.

سعر بيع كارت المواصلات الذكي

أكد المهندس أحمد الليثي “أن كارت المواصلات الذكي يتم بيعه بسعر 45 جنيهاً من خلال السائق، 25 قيمة الكارت، وعلى الكارت رصيد إضافي 15 جنيه، ويتم شحنه بأي مبلغ ابتداءً من 20 جنيهاً إلى 300 جنيه”.

كيفية معرفة الرصيد المتبقي بكارت المواصلات الذكي

أكد نائب رئيس شركة مواصلات مصر يتم معرفة الرصيد المتاح في كارت المواصلات الذكي من خلال التذكرة حيث يتم الكتابة على التذكرة الإلكترونية، “حيث أن هناك تذكرة مطبوعة من الجهاز المتواجد بداخل الأتوبيس، حيث يتم الكتابة على التذكرة قيمة المتبقي من الرصيد في الكارت الذكي”.

كما يتم معرفة رصيد كارت المواصلات الذكي من خلال الموبايل ابليكيشن، يتم معرفة الرصيد من خلال رقم الكارت ليتم متابعة كافة التحركات التي تمت من خلال الكارت”.

وأكد “أنه قريباً بالتعاون مع الهيئة العامة للأنفاق سوف يكون متاح كارت موحد يستخدم لكافة المواصلات العامة سوف يتم تنفيذه خلال 2019 سوف يتم الإعلان عن موعد إطلاق الكارت الموحد لكافة المواصلات العامة بما فيها مترو الأنفاق”

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