بيزنس فرانس: وفد يضم ممثلي كبرى 11 شركة فرنسية يزور مصر

Advertisements

كشفت وكالة “بيزنس فرانس”، في تقريرها المنشور ، اليوم الأحد، الموافق 2 ديسمبر، أن مصر تتمتع بتوفير العديد من الفرص التجارية، حيث ينشط بها فعلياً الشركات الفرنسية بشكل خاص من خلال تواجد 160 شركة عاملة فى مصر بالوقت الحالى.

وخلال التقرير أوضحت، أن وفدًا يضم 11 من كبريات الشركات الفرنسية، سوف يصل القاهرة، غدًا الإثنين ، فى زيارة تستغرق 3 أيام لبحث آليات التعاون والاستثمارات.

Advertisements

ولفت التقرير، إلى أن أعضاء الوفد مستعدون لتلبية احتياجات الشركات العامة المصرية، كذلك يتطلعون لفتح أسواق الخدمات والأعمال والتوريدات فى إفريقيا من خلال عمليات شراكة ممكنة مع الجهات المصرية المعنية، مضيفًا أن الوفد الفرنسي سيقوم بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة التى توفر فرص استثمار فضلا عن فرص تنفيذ مشروعات جديدة لأنها ستكون مدينة ذكية عالمية.

وذكر تقرير وكالة “بيزنس فرانس” أن مصر استطاعت تحقيق تقدمًا كبيرًا فى تحديث اقتصادها وأنشطتها فى قطاعى التجارة والاستثمار، خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الإصلاحات الجريئة التى تم اتخاذها وبفضل الاستفادة من التعداد السكانى الكبير وموقعها الإستراتيجى وتأثيرها فى العالم العربى، كما تمكنت من تطوير علاقاتها الاقتصادية مع كل من أوروبا والدول المجاورة لها فى منطقة الشرق الأدنى والأوسط، تعد أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر والمستثمر الأول بها بل المورد الأول لمساعدات التنمية.

وأشار التقرير إلى أن مصر استطاعت أيضا الحصول على عدة تمويلات ليس فقط من الاتحاد الأوروبى ولكن أيضاً من مؤسسات مالية دولية منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (‪EBRD‬) والبنك الأوروبى للاستثمار (‪EIB‬) ومجموعة البنك الدولى (‪WB‬) والبنك الإفريقى للتنمية (‪ADB‬) الذى تعد فرنسا أحد أعضائه وكذا البنك الإسلامى للتنمية (‪IDB‬).

جدير بالذكر ، أن الوفد الفرنسى يضم 11 شركة وهم: شركة “أناتاز”، ومجموعة “أريب”، وشركة “بويج” للإنشاءات العامة والمكتب الاستشارى سيه.سانك.بيه والصندوق الاجتماعى الأوروبى (إي.إس.إف) وشركة “جيوسيكل” وشركة “إس.إف.إر.إى” ومجموعة “سيسترا” وشركة “فيوليا” وشركة “فوسلو كوجيفير” ومجموعة “تالس”.